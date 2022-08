Prezydent Nowego Sącza zaprzecza: Nie jestem prezesem żadnej fundacji

Nie jestem prezesem żadnej fundacji – tak prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel skomentował wniosek posła Mularczyka do MSWiA o zbadanie tej kwestii. Według wpisu w KRS Handzel jest prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Lotnictwa.

Ludomir Handzel odniósł się do wniosku, który poseł Arkadiusz Mularczyk skierował do MSWiA. Poseł domaga się zbadania, czy prezydent naruszył obowiązujące przepisy antykorupcyjne zakazujące jednoczesnego pełnienia funkcji w samorządzie i zarządzania działalnością gospodarczą.

Nie jestem prezesem żadnej fundacji, a Pan Mularczyk może sobie pisać w tej sprawie do wszelkich znanych instytucji - zaznaczył Ludomir Handzel.

Komentując wpis Handzla poseł Mularczyk powiedział, że Krajowy Rejestr Sądowy daje rękojmię prawdziwości i skoro nadal figuruje tam nazwisko Handzel, to prezydent Nowego Sącza powinien pokazać dokument, że został z tej listy wykreślony.

Ludomir Handzel odniósł się do wniosku, który poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) skierował w poniedziałek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poseł domaga się zbadania, czy prezydent Handzel naruszył obowiązujące przepisy antykorupcyjne zakazujące jednoczesnego pełnienia funkcji w samorządzie i zarządzania działalnością gospodarczą. Według wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest on bowiem prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Lotnictwa.

"Nie jestem prezesem żadnej fundacji, a Pan Mularczyk może sobie pisać w tej sprawie do wszelkich znanych instytucji" - napisał m.in. prezydent Handzel na swoim profilu społecznościowym.

Komentując wpis Handzla poseł Mularczyk powiedział, że "Krajowy Rejestr Sądowy daje rękojmię prawdziwości i skoro nadal figuruje tam nazwisko Handzel, to prezydent Nowego Sącza powinien pokazać dokument, że został z tej listy wykreślony".

W skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku poseł Mularczyk powołuje się na wyemitowany w TVP Info program Piotra Nisztora "Śledczym okiem" oraz artykuł w Gazecie Krakowskiej, w których padają stwierdzenia, że prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel jest równocześnie prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Lotnictwa. Poseł przywołuje w piśmie, że ta Fundacja została powołana przez byłego funkcjonariusza PRL-owskich służb bezpieczeństwa Gromosława Czempińskiego, który - jak podają media - jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy oraz korupcję przy prywatyzacji PLL LOT i STOEN.

Drugim z założycieli Fundacji jest Adrian A.-K. jak wyjaśnił Mularczyk: "Oskarżany przez prokuraturę o popełnianie poważnych przestępstw, a w szczególności znany jako bohater publikacji związanych z próbą przyjęcia słynnego teatru Emiliana Kamińskiego - Teatru Kamienica w Warszawie".

Poseł Mularczyk zwraca również uwagę w piśmie, że we władzach Fundacji Rozwoju Lotnictwa zasiada jeszcze inny funkcjonariusz służb specjalnych Andrzej Dunajko, a powołując się na Gazetę Krakowską Mularczyk podaje, że Dunajko należał na początku lat 90. do grupy pułkownika Jana Lesiaka - byłego funkcjonariusza SB zajmującego się nielegalną inwigilacją prawicy, w tym Lecha i Jarosława Kaczyńskich.