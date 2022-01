Prezydent Świętochłowic odpiera zarzuty o polityczne powody odwołania zastępcy

Prezydent Świętochłowic, Daniel Beger, zaprzecza, jakoby przyczyną odwołania Adama Trzebinczyka była polityka.

Samorządowiec dementuje też doniesienia dotyczące obawy o konkurencję ze strony drugiego zastępcy.

"Przyczyny były dwie: brak wspólnej wizji i zaniedbania, jakich się dopuścił. Tylko tyle i aż tyle" - pisze w oświadczeniu.

Jak tłumaczy w oświadczeniu włodarz Świętochłowic, przyczyny odwołania jego zastępcy były dwie: "brak wspólnej wizji i zaniedbania, jakich się dopuścił".

"Pan Trzebinczyk (...) zapomniał dodać, że miał pół roku na rozwiązanie problemów. Niestety mijający czas obnażał kolejne zaniedbania w nadzorowanych przez niego obszarach (m.in. kultura, sport, sprawy społeczne), za które odpowiedzialność wizerunkowa niestety spadała na mnie" - pisze Beger.

I dodaje, że decyzję o tym, że dalsza współpraca sensu podjął po tym, jak otrzymał wstępne wyniki kontroli Centrum Integracji Społecznej wykazujące olbrzymie zaniedbania sprawozdawczo-księgowe, dokumentacyjne oraz organizacyjne.

"Drugie półrocze 2021 r., obok rozwiązywania problemów w podległych jednostkach miało pozwolić wiceprezydentowi również m.in. na dokończenie pilotowanych przez niego prac nad „Strategią Rozwoju Miasta do roku 2030”, która do tej pory nie jest uchwalona, czy wdrożenie monitoringu miejskiego w ramach projektu ZIMM. Szef musi mieć zaufanie do najbliższych współpracowników. I ja takie bardzo długo miałem, wierząc w jego deklaracje pełnego panowania nad sytuacją. Skoro zatem wszystko szło tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?" - pisze Beger.

Polityczne rozgrywki

W opublikowanym oświadczeniu Daniel Beger odnosi się też do zarzutu swojego zastępcy dotyczącego politycznych sympatii i układów.

"Podobno „porzucając PiS” flirtuję z PO lub Polska 2050* (*opcja do wyboru w zależności od źródła informacji ). Przypomnę tylko, że startowałem w wyborach, jako kandydat niezależny i bezpartyjny, którego jedynym zadaniem na tym stanowisku było i jest działanie dla dobra miasta i jego mieszkańców. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Dlatego zabiegam o dobre relacje na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Rozmawiałem, rozmawiam i będę rozmawiał z każdym, dzięki komu Świętochłowice będą mogły się rozwijać" - pisze włodarz.

Prezydent Świętochłowic podkreśla w swoim oświadczeniu, że nie zamierzam dać się wciągnąć "w tę małą wojenkę, która coraz bardziej przybiera formę walki politycznej". Mowa o wypowiedziach na piątkowej konferencji Trzebinczyka, sugerujące, że zwolnienie ma właśnie podłoże polityczne.

- Fakt, że nie podano mu powodów odwołania, świadczy tylko o tym, że jest to decyzja polityczna, a nie merytoryczna. Na dzień dzisiejszy struktury świętochłowickie (PiS- przyp. red.) zakończyły współpracę z panem Begerem - mówił w ubiegłym tygodniu poseł PiS marek Wesoły.

"Jeśli Adam ma aspiracje polityczne związane z naszym miastem, to podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej: Uczciwiej będzie, gdy kampanię będzie prowadził poza stanowiskiem wiceprezydenta" - napisał w poniedziałek Beger.