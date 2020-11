Projekt Niania się sprawdza. Kolejni rodzice wracają na rynek pracy

Jak podaje magistrat, 19 częstochowskich rodzin otrzyma wsparcie po ostatniej rekrutacji w ramach kolejnej edycji projektu „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3”.



Sześć rodzin skorzysta z usługi opiekuńczej, którą świadczyć będą nianie. Pozostałe rodziny będą mogły oddać swoje dzieci pod opiekę do żłobka miejskiego „Reksio”, gdzie w ramach projektu powstało 13 dodatkowych miejsc. Żłobek przy alei Armii Krajowej po remoncie rozpocznie działalność w grudniu.



„Niania” to potoczna nazwa projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”, realizowanego z pomocą środków unijnych przez Częstochowę. Dzięki kolejnym edycjom na rynek pracy wróciło już ponad 100 osób, a w żłobku miejskim powstają dodatkowe miejsca.



- Projekt przynosi korzyści dzieciom, rodzicom, rodzinom, zatrudnionym opiekunkom lub opiekunom, ale także pracodawcom, którzy często czekają na powrót młodych rodziców do pracy – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – To realne wsparcie, które pomaga w decyzji o powrocie do pracy lub podjęciu zatrudnienia po macierzyńskiej przerwie.



Refundacja kosztów zatrudnienia niani dla rodziców powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym obejmuje 85 proc. wszystkich poniesionych kosztów, przy założeniu, że koszty te wyniosą maksymalnie 4 000 zł. Dofinansowanie można uzyskać na okres 9 miesięcy.



Obecna edycja projektu rozpoczęła się w maju 2019 roku i już większość rodzin skorzystała ze wsparcia polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych przez nianie (łącznie z niań skorzystało 30 rodzin).



Całkowita wartość trzeciej już edycji projektu to ponad 2 mln 200 tys. zł. Zdobyte przez miasto europejskie dofinansowanie – po decyzji unijnych instytucji zarządzających – wynosi 1 mln 900 tys. zł.

Dodajmy, że Częstochowa nie jest jedynym samorządem wspierającym rodziców małych dzieci w powrocie do pracy. Niedawno zakończyła się trzecią edycję projektu "Niania 2.0" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

- Projekt dobrze wpisuje się w potrzeby rodzin w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem, wypełniając lukę pomiędzy zakończeniem urlopu związanego z rodzicielstwem a rozpoczęciem opieki żłobkowej lub edukacji przedszkolnej - mówił wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, który podkreśla, że łącznie w ramach trzech edycji przeznaczono na ten cel już ponad 16,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.