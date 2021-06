Przedłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono w marcu 2020 roku na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy dotychczasowych przepisów prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje do 6 czerwca br.

Jednak Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostaje wydłużone do 25 czerwca 2021 r.

Będzie on przysługiwał, tak jak do tej pory, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 placówek zapewniających opiekę - czyli w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami.

Zasiłek będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach. Mogą się o niego starać rodzice dzieci w wieku do lat 8 oraz ubezpieczeni rodzice dzieci niepełnosprawnych do 16 lat lub do 18 lat - jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub do 24 lat - jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do zasiłku przysługuje także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.