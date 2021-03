Przedszkole zamknięte - komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wynieść do 80 proc. średnich dochodów z ostatnich 12 miesięcy (fot. Shutterstock)

W czwartek 25 marca rząd ogłosił, że wprowadza nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Jednym z najważniejszych z nich, będzie zamknięcie żłobków i przedszkoli. Z tego powodu, rodzice będą mogli się starać o zasiłek opiekuńczy. Nie przysługuje on jednak wszystkim.

Rodzice, którzy z powodu zamknięcia przedszkola lub żłobka muszą zostać w domu i opiekować się dzieckiem, mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy.

Taki zasiłek wynosi 80 proc. średnich dochodów brutto.

Nie każdy rodzic może się jednak o niego ubiegać. Przykładem są m.in. pracownicy medyczni oraz rodziny, w których jeden z rodziców jest bezrobotny.

Od 29 marca na co najmniej dwa tygodnie, żłobki i przedszkola będą zamknięte dla większości dzieci - to decyzja rząd z czwartku 25 marca. Oznacza to, że wielu rodziców będzie musiało zostać w domu, aby opiekować się swoimi dziećmi.

❗️ Od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.



👶🏻 Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.



Czytaj więcej ➡️ https://t.co/Quq8ALjMas pic.twitter.com/0S0DE7yWmD — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 25, 2021

Czytaj też: Dwa tygodnie pod znakiem obostrzeń. Sprawdź, co się zmieni

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 28 marca.

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu na mocy rozporządzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 11 kwietnia - poinformowała minister Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał na dotychczasowych zasadach.

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci poniżej 8 roku życia w momencie, kiedy występuje konieczność zrezygnowania z pracy na rzecz opiekowania się podopiecznym. ZUS wskazuje, że jest 5 podstawowych warunków, aby rodzic mógł ubiegać się o zasiłek. Są to: nieprzewidziane zamknięcie żłobka lub przedszkola, konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia choroby zakaźnej, choroby niani, poród lub choroba małżonka, pobyt w szpitalu lub innej placówce leczniczej.

W obecnej sytuacji prawnej, zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał pracownikom medycznym, których dzieci wciąż mogą liczyć na miejsce w przedszkolu lub żłobku.

Czytaj także: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Dodatkowo, na zasiłek mogą liczyć opiekunowie niepełnoletnich dzieci niepełnosprawnych, jeżeli wystąpiła jedna z następujących sytuacji: poród lub choroba małżonka opiekującego się dzieckiem, pobyt w szpitalu, choroba dziecko lub choroba innego niż dziecko członka rodziny.