Przesunięcia, zwolnienia i przeliczenia. Gorąco wokół zmian w 500 plus

Wizja ta jest o tyle prawdopodobna, że ich wynagrodzenia są obecnie dofinansowane z budżetu państwa. Brak tych środków oznacza, że samorządy - chcąc uniknąć zwolnień - będą musiały wygospodarować brakujące fundusze.

Pytań o przyszłość urzędników jest wiele, bo i skala problemu niepokoi. Jak informują posłowie Marek Sowa i Dorota Niedziela, tylko w Małopolsce Zachodniej w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, myślenickim, suskim i wadowickim, które reprezentują w Sejmie RP, utratą pracy bądź zmniejszeniem jej wymiaru zagrożonych jest blisko 140 pracowników.

Jak to wygląda w poszczególnych miastach? Zapytanie o liczbę pracowników zatrudnionych do obsługi programów 500 Plus, ale i 300 Plus - który ZUS przejął od 1 lipca 2021 r. - wysłaliśmy do kilkunastu urzędów miast - tych dużych, bowiem (choć nie we wszystkich przypadkach) to tam wraz ze startem programu konieczne było rozbudowanie kadr.

A oto, jak na pytania posłów o zatrudnienie urzędników odpowiada resort rodziny i polityki społecznej.

"Konsekwencją zakończenia przez gminy i powiaty w 2022 r. realizacji programu „Rodzina 500 Plus”, będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, będzie konieczność dokonania w gminach i powiatach odpowiednich zmian organizacyjno-kadrowych w jednostkach organizacyjnych realizujących dotychczas ww. program - decyzje o zakresie ww. zmian należeć będą do samorządów gminnych i powiatowych/jednostek organizacyjnych gmin i powiatów, będących pracodawcami pracowników samorządowych".

Zatrudnienie w miastach

W Tomaszowie Mazowieckim do obsługi programu 500 Plus w latach 2016-2018 zatrudnionych było 5 osób, w latach 2019-2021 - 3 osoby. Do obsługi programu 300 Plus zatrudniona była - na pół etatu - jedna osoba. Obecnie nikt nie jest zatrudniony na etat.

Jak informuje tomaszowski magistrat, aktualnie nie przewiduje się zwolnień pracowników, a jedynie przesunięcia do wykonywania innych czynności.

W Rudzie Śląskiej obsługą programów 500 Plus i „Dobry Start” w Miejskim Ośrodku Pomocy zajmuje się 19 osób zatrudnionych w Dziale Świadczeń Wychowawczych. Jednocześnie 54 osoby podejmują działania związane z tymi programami w różnym udziale procentowym. Są to pracownicy wykonujący następujące zadania: obsługa informacyjna wraz z przyjmowaniem wniosków, kadrowa, księgowa, techniczna, informatyczna, obsługa nienależnie pobranych świadczeń oraz obsługa finansowania pieczy zastępczej.

Podobnie jak w Tomaszowie, w związku z przejęciem obsługi programów przez ZUS w planach jest zlecenie pracownikom, którzy do tej pory obsługiwali programy, innych zadań realizowanych przez ośrodek.

W Gdańskim Centrum Świadczeń nie było stworzonych stanowisk typowo dedykowanych realizacji świadczenia 500 Plus czy 300 Plus. Struktura organizacyjna jednostki zakłada funkcjonowanie 4 działów merytorycznych, których zadaniem jest realizacja zarówno świadczeń z programu 500 Plus oraz "Dobrego Startu", jak również całego pakietu świadczeń rodzinnych oraz zadania własnego - Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Łącznie obsługą merytoryczną i administracyjną tych zadań zajmuje się 31 pracowników.

Jak przyznaje Patryk Rosiński z Biura Prezydenta Gdańska, przejęcie realizacji programów rządowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niewątpliwie wymusza wypracowanie nowej struktury i podziału zadań.

- Sygnały płynące od kilku miesięcy o przejęciu Programu „Dobry Start" spowodowały, że Gdańskie Centrum Świadczeń podjęło decyzję z wyprzedzeniem o nieuzupełnianiu etatów po pracownikach odchodzących na emeryturę czy pracownikach, którzy samodzielnie zrezygnowali z pracy w jednostce. Takie profilaktyczne działania pozwoliły na wygenerowanie ok. 7 etatów, które w innych okolicznościach objęte byłyby redukcją w związku z odejściem "Dobrego Startu" - informuje Rosiński.

I dodaje, że w odniesieniu do kwestii redukcji etatów, wynikających z ewentualnego przejęcia drugiego rządowego Programu 500 Plus, taka dywagacja jest przedwczesna.

- Obecnie nieznany jest projekt ustawy, a prognozowanie na podstawie ogólnych założeń jest niecelowe. Decyzje dotyczące zarządzania kadrą zapadną dopiero po zapoznaniu się z treścią ustawy i jej szczegółowych założeń - zaznacza.

W Bydgoszczy realizację 500 Plus zabezpieczają 44 etaty, do obsługi „Dobrego Startu" nie zatrudniono dodatkowych pracowników. Zadanie było realizowane posiadanym zasobem kadrowym.

Zwiększenie zatrudnienia miało miejsce w Częstochowie, gdzie w związku z wdrożeniem programu 500 plus w kwietniu 2016 r. tamtejszy MOPS przeprowadził konkurs na nowo utworzone etaty w liczbie 25. Do obsługi świadczenia wychowawczego dodatkowo zatrudniono jeszcze 5 osób w ramach robót publicznych, częściowo finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. W trakcie realizacji programu w MOPS przesunięto także do jego obsługi kilka osób zatrudnionych wcześniej w ośrodku na innych stanowiskach.

Jak przyznaje Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu, w związku z przejęciem zadania dotyczącego rządowego programu „Dobry Start" przez ZUS oraz planowanymi zmianami w zakresie świadczeń wychowawczych miasto zostało postawione w trudnej sytuacji.

- Decyzje podejmowane przez rząd w trakcie roku budżetowego powodują nieplanowane zmiany w naszym planie finansowym, co niewątpliwie ma spory wpływ na funkcjonowanie naszej jednostki. Monitorujemy cały czas sytuację związaną z projektowanymi zmianami, jednocześnie pracując nad zminimalizowaniem ewentualnych negatywnych skutków dalszych decyzji w tym zakresie - mówi Tutaj. - W przypadku odebrania samorządom także zadania „Rodzina 500 Plus" niestety nie będzie możliwe utrzymanie miejsc pracy na obecnym poziomie i będziemy zmuszeni podjąć kroki w celu redukcji zatrudnienia. Na dziś za wcześnie jest mówić o konkretnych liczbach, szacujemy potrzebę zmniejszenia zatrudnienia o około 30 osób w trybie zwolnień grupowych - dodaje.

Z koniecznością zmian w organizacji pracy liczy się też samorząd Gorzowa Wielkopolskiego.

- W związku z przejęciem zadań w roku 2016 w jednostce nastąpiła reorganizacja działów, która umożliwiła sprawną realizację zadań. W okresie wzmożonej pracy, czasowo było zwiększane zatrudnienie. W momencie podpisania przepisów dotyczących programu Rodzina 500 Plus dokonana zostanie ponowna reorganizacja działu, nie wykluczamy możliwości zaproponowania zmiany stanowiska pracy pracownikom w ramach struktur organizacyjnych tutejszego centrum - informuje Beata Kulczycka, dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

I dodaje, że w związku z powierzeniem od 1 lipca postępowań w sprawie 300 Plus Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz projektem przejęcia od 1 stycznia przez ZUS obsługi programu „Rodzina 500 Plus" obecnie prowadzone są analizy dotyczące zatrudnienia w dziale realizującym powyższe te programy.

W Zielonej Górze na obsługę programów 500 Plus i 300 Plus w okresie od 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. stworzono 9 dodatkowych etatów. W związku z przejęciem obsługi programów przez ZUS nie podjęto jeszcze decyzji, co z nimi będzie w przypadku przejęcia obsługi 500 Plus przez ZUS.

16 etatów na potrzeby obsługi 500 Plus utworzono w Rzeszowie (w celu realizacji 300 Plus nie zwiększono zatrudnienia).

- W związku z rządowymi planami obecnie MOPS w Rzeszowie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa prowadzi rozmowy w zakresie możliwości zatrudnienia/przeniesienia osób prowadzących obsługę programu "Rodzina 500 Plus" do realizacji innych zadań - informuje Elwira Kochanowska-Pięciak, zastępca dyrektora ds. świadczeń socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

W Olsztynie do obsługi programu 500 Plus utworzono 25 etatów. Do obsługi świadczenia 300 Plus nie utworzono odrębnych etatów. Świadczenie realizowały osoby zajmujące się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, jako dodatkowe zadanie. Większość z tych osób musi niestety liczyć się z utratą pracy.

- Przewidujemy, że będziemy zmuszeni do rozwiązania umów o pracę z około 16 pracownikami w sytuacji, jeżeli nie będzie możliwości przejęcia pracowników przez ZUS - informuje Elżbieta Skaskiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

W Krakowie do realizacji programu 500 Plus w 2016 r. utworzono 48 etatów, natomiast średnio w całym okresie 2016-2021 ze środków na koszty obsługi tego zadania finansowano 58 etatów. Do obsługi programu Dobry Start nie utworzono dodatkowych etatów, była ona realizowana przez pracowników kilku wydziałów urzędu. Ile ich zostanie po 1 stycznia 2022 r.?

- Realizacja obu programów była tak zorganizowana, że pomimo przejęcia przez ZUS programu Dobry Start nie są planowane cięcia etatów. Natomiast w przypadku 500 Plus nie dokonywano analizy w tym zakresie - przyznaje Grażyna Rokita z krakowskiego magistratu.

W Poznańskim Centrum Świadczeń do realizacji programu 300 Plus w roku 2018 utworzono 9 etatów, natomiast do realizacji programu 500 Plus w roku 2016 utworzono 66 etatów.

- Obecnie planowana jest redukcja 9 etatów podyktowana zmianą realizatora programu 300+ wynikającą ze zmian przepisów prawa w tym zakresie. Natomiast aktualnie z uwagi na brak regulacji prawnych dotyczących programu 500 Plus nie są podejmowane czynności mające na celu redukcję etatów zajmujących się realizacją programu 500 Plus - informuje Damian Napierała, zastępca dyrektora ds. Wsparcia Rodzin z Dziećmi Poznańskiego Centrum Świadczeń. - Decyzje w tym zakresie będą podejmowane na podstawie przepisów prawa, których obecnie nie ma - dodaje.

W Koszalinie do obsługi programu 500 Plus w 2016 roku utworzonych zostało 12 nowych etatów. Do obsługi programu 300 Plus nie było takiej potrzeby. Na pytanie o przyszłość etatów w przypadku przejęcia programu przez ZUS, koszaliński magistrat odpowiada krótko "Nie dotyczy".

W Zamościu świadczenia realizowane są przez 11 osób zatrudnionych na 5,25 etatu. Jak zapewnia Izabela Kurys, główna księgowa Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, planów redukcji zatrudnienia nie ma.

- Nie planujemy zwolnień. Zamierzamy przesunąć pracowników do realizacji innych zadań - w szczególności do obsługi świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, zwłaszcza że - zgodnie z naszą organizacją pracy - to ci sami pracownicy obsługują równocześnie świadczenia rodzinne i wychowawcze dla danego świadczeniobiorcy - wyjaśnia Kurys.

I dodaje, że aktualnie trwają analizy skutków wdrożenia różnych rozwiązań.- Możliwe jest czasowe obniżenie wymiaru czasu pracy do połowy etatu dla części pracowników - dodaje.

W Lublinie w przypadku program 300 Plus w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nie utworzono nowych etatów do obsługi programu. Postępowania w tych sprawach prowadzone były przez dotychczas zatrudnionych pracowników. Natomiast na potrzeby realizacji programu 500 Plus zatrudnienie wzrosło o 23 etaty.

W związku z przejęciem przez ZUS programu "Dobry Start" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie nie doszło do redukcji etatów. Decyzje dotyczące pracowników obsługujących 500 Plus zapadną po przyjęciu regulacji prawnych.

- Nie znamy jeszcze szczegółowych treści projektowanych przez ustawodawcę zmian, zwłaszcza w kontekście kadry dotychczas wykonującej to zadanie. Zatem trudno na tym etapie jednoznacznie stwierdzać, czy zmiana realizatora programu będzie wiązała się z ewentualnymi redukcjami zatrudnienia, czy też ustawodawca przewidzi pewne rozwiązania, np. przejęcie przez ZUS wraz z zadaniem doświadczonych pracowników - przyznaje Katarzyna Fus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Nie tylko zwolnienia