Radny wojewódzki nie zwrócił komputera i telefonu? Polityk nabiera wody w usta

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował, że do miejscowego Sądu Rejonowego wpłynął pozew Warmińsko-Mazurskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie przeciwko politykowi PiS, który od 2016 roku do grudnia 2020 roku pełnił funkcję komendanta OHP.

"Pełnomocnik Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP wniósł o nakazanie pozwanemu, aby wydał rzeczy powódki (tj. OHP ) z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia. W pozwie wymieniono 20 przedmiotów, wśród których są m.in. laptopy, smartfon, tablet, słuchawki bezprzewodowe. W przypadku, w którym wyżej wymienione roszczenie byłoby niemożliwe powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 24 409,53 zł tytułem wartości opisanych w pozwie przedmiotów wraz z odsetkami" - poinformował rzecznik prasowy sądu.

Sędzia Dąbrowski-Żegalski podał, że zgodnie z zarządzeniem sądu sprawa została zarejestrowana, a 17 sierpnia odpis pozwu został wysłany politykowi. Sąd wraz z pozwem poinformował radnego, że w ciągu 14 dni ma odpowiedzieć na pozew. "Aktualnie nie ma jeszcze potwierdzenia odbioru tej przesyłki, zaś sprawa oczekuje na podjęcie dalszych czynności. W związku z tym termin rozprawy w tej sprawie nie został jeszcze wyznaczony" - poinformował rzecznik sądu.

Jednocześnie pełnomocnik Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP 27 sierpnia złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w 2019 roku, kiedy szef olsztyńskiego PiS szefował tej instytucji. "Chodzi o przywłaszczenie składników majątku ruchomego na szkodę OHP. Jednocześnie w zawiadomieniu złożonym do prokuratury nie wskazano, o jakie składniki majątku chodzi dlatego zawiadomienie to zostało wysłane do policji, która prowadzi czynności sprawdzające" - powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny. Prokurator Stodolny podkreślił, że w zawiadomieniu do prokuratury nie pojawia się nazwisko polityka.

Polityk, którego dotyczy pozew cywilny nie odbiera telefonów PAP, ani nie odpisał na sms. Szef regionalnego PiS Jerzy Szmit powiedział PAP, że zainteresowany nie będzie w tej sprawie rozmawiał z mediami.

Polityk, którego dotyczy pozew cywilny słynie z ciętego języka, w przeszłości m.in. podczas strajku nauczycieli w 2019 roku sugerował im, by zmienili pracę, żeby lepiej zarabiać, a za uczestniczkami happeningu pod olsztyńską katedrą krzyczał "Hitlerjugendt".