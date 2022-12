Rocznik 2004 od marca do wojska. MON przedstawił projekt rozporządzenia

Kwalifikacji wojskowej w 2023 roku podlegać będzie ok. 230 tys. osób. (fot. PAP/Marcin Bielecki)

Minister Obrony Narodowej przedstawił propozycje rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Dotyczy ona przede wszystkim osób urodzonych w 2004 roku, w tym kobiet.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na

dzień 16 marca 2023 r. Czas trwania natomiast na okres od 3 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani będą:

mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,

Wezwane będą również kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunkach: lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej oraz ratownictwa medycznego. Regulacja w tej sprawie jest jeszcze procedowana.

Ochotniczo mogą zgłosić się także osoby od 18 do 60 roku życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

230 tys. osób do WKU

Przewiduje się, że kwalifikacji wojskowej w 2023 roku podlegać będzie ok. 230 tys. osób. Funkcjonować ma około 390 powiatowych komisji lekarskich orzekających ok. 30 osób dziennie, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum

rekrutacji.

Projekt rozporządzenia ws. kwalifikacji wojskowej trafił teraz do uzgodnień międzyresortowych oraz do wojewodów. Maja oni 5 dni na zaopiniowanie go.

