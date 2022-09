Rodziny zastępcze zarobią więcej

Podniesienie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób tworzących rodzinne domy dziecka, poszerzony rejestr danych ułatwiających adopcję, a także udogodnienia pracownicze dla rodziców zastępczych przewidują nowe przepisy, którymi 4 października zajmie się Senat.

Z 2 tysięcy zł do 3,1 tys. zł wzrośnie najniższe miesięczne wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i osób tworzących rodzinne domy dziecka.

Znowelizowane przepisy, które mają wejść w życie w styczniu 2023 r., przewidują, że gdy zawodowa rodzina zastępcza będzie pełnić funkcję pogotowia rodzinnego, otrzyma miesięcznie wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 3,8 tys. zł (obecnie jest to 2,6 tys. zł).

Powstanie poszerzony rejestr danych (prowadzony przez starostę, marszałka i wojewodę) ułatwiający sądowi rodzinnemu podjęcie decyzji o znalezieniu dla dziecka najbardziej adekwatnego do jego potrzeb miejsca w pieczy zastępczej.

Wprowadzone też zostaną korzystne zmiany dotyczące urlopów, zasiłków i innych świadczeń dla rodziców, którzy przyjmują dzieci na wychowanie.

15 września br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, w tym Kodeksu pracy. Regulacja, która trafiła już do Senatu, przewiduje szereg rozwiązań mających ułatwić proces adopcji dziecka, w szczególności w nowej rodzinie.

Zawodowe rodziny zastępcze nie będą "przywiązane" do jednego starostwa

Zmiany przepisów dotyczą między innymi:

podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka;

podwyższenia wysokości wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz zakresu waloryzacji tych wynagrodzeń;

poszerzenia zakresu danych w rejestrze służącym do poszukiwania wolnych miejsc, m.in. w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka;

uprawnień pracowniczych dla rodziców, którzy adoptowali dziecko (m.in. urlopów ojcowskich i zasiłków macierzyńskich).

Jak uzasadnia ustawodawca, ustawa ma sprzyjać zwiększeniu "swoistego rodzaju konkurencyjności rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka" wobec instytucjonalnych form opieki.

- Zgodnie z planowanymi przepisami kandydat spełniający warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka składa wniosek o zawarcie umowy na utworzenie rodziny zastępczej zawodowej/rodzinnego domu dziecka do starosty powiatu, którego organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydał mu zaświadczenie kwalifikacyjne - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

W przypadku jednak, gdy starosta nie zawrze z takim kandydatem umowy o utworzeniu rodziny zawodowej zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, kandydat ten będzie mógł złożyć wniosek do starosty powiatu innego niż powiat, którego organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydał mu zaświadczenie kwalifikacyjne.

Wzrosną wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Nowelizacja zakłada też, że wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka nie może być niższe niż kwota 3100 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy rodzina zastępcza zawodowa będzie pełnić funkcję pogotowia rodzinnego, otrzyma miesięcznie wynagrodzenie nie niższe, niż 124 proc. powyższej kwoty, czyli nie mniej niż 3844 zł.

Wysokość tych wynagrodzeń będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Przypomnijmy, że obecnie rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł, a rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego - nie niższe niż 2600 zł miesięcznie.

Możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej

- Znowelizowana ustawa ułatwi też możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej (rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej) osoby, która opuściła już te formy pieczy, rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałaby wrócić do pieczy zastępczej. Taki powrót będzie jednak możliwy tylko raz - zastrzega ustawodawca.

Chodzi o szczególne sytuacje życiowe, w których przewidziano ewentualną możliwość powrotu pełnoletniego wychowanka do dotychczasowej formy pieczy zastępczej, za zgodą starosty i osoby prowadzącej daną formę pieczy.

- Zdarza się, że młodzi ludzie zbyt pochopnie podejmują decyzję o próbie samodzielnego życia, a potem chcą wrócić do dotychczasowej formy pieczy zastępczej, ale niestety w obecnym stanie prawnym nie mają takiej możliwości - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Poszerzony rejestr danych ułatwi pełnienie funkcji rodziny zastępczej

Istotną zmianą, dającą szansę na efektywne poszukiwanie wolnych miejsc w pieczy zastępczej na terenie Polski, będzie poszerzony rejestr, który obejmie między innymi:

wykazy: dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; osób niepełnoletnich opuszczających rodzinną pieczę zastępczą; osób niepełnoletnich przebywających w poszczególnych formach rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej;

wykaz osób posiadających pozytywną lub negatywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe;

wykaz rodzinnych domów dziecka;

wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;

wykaz osób usamodzielnianych.

Rejestr będzie prowadzony przez starostę, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, marszałka województwa i wojewodę, za pomocą systemu teleinformatycznego zapewnionego przez Ministrstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dane do rejestru będą wprowadzane i aktualizowane niezwłocznie po powzięciu informacji wymagających wpisu lub aktualizacji.

- Potrzeba stworzenia rejestru miejsc w pieczy zastępczej oraz rejestru dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej była wielokrotnie zgłaszana przez środowiska związane z pieczą zastępczą - zaznacza ustawodawca.

Nowa ustawa rozszerza rejestr o dodatkowe informacje, co służyć ma lepszej organizacji pieczy zastępczej. Głównym celem omawianego rejestru jest przede wszystkim znalezienie dla dziecka najbardziej adekwatnego do jego potrzeb miejsca w pieczy zastępczej przez sąd rodzinny.

Urlopy ojcowskie, zasiłki macierzyńskie, świadczenia rodzicielskie

Nowelizacja wprowadza też istotne zmiany w Kodeksie pracy w zakresie między innymi urlopu ojcowskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie. Poniżej ważniejsze zmiany w tym zakresie:

• ojciec wychowujący zaadoptowane dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia (a nie, jak obecnie, do 7. roku życia);

• zasiłki macierzyńskie oraz świadczenie rodzicielskie w przypadku osób, które przyjęły na wychowanie dziecko, przysługiwać będą do ukończenia przez dziecko 14. roku życia, a nie, jak dotychczas, do ukończenia przez dziecko 7. roku życia;

• pracownik, który przyjął dziecko, będzie miał prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka; 31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci; 33 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci; 35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci; 37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia).

Więcej o zmianach uprawnień pracowniczych dla rodziców, którzy adoptowali dziecko TUTAJ.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw trafiła już do Senatu i zostanie rozpatrzona 4 października br. podczas wspólnego posiedzenia senackich komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Nowe przepisy wejdą więc w życie prawdopodobnie w styczniu 2023 roku.

Pełna treść ustawy - do pobrania pod tekstem.

(Fot. Adobestock).

