Sekretarz PiS o sytuacji na Śląsku: Lokalne interesiki przełożyły się na to, co się stało

Zazwyczaj najsłabszym elementem w całej układance jest element ludzi - powiedział Krzysztof Sobolewski (Jakub Chełstowski, fot. PAP/Tomasz Wiktor)

Lokalne interesy, interesiki przełożyły się na to, co się stało. Jest to sytuacja dla nas trudna, ale cóż, musimy funkcjonować dalej, będziemy musieli z tego wyciągnąć daleko idące wnioski - mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski pytany o sytuację w sejmiku śląskim.