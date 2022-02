Służby mundurowe i nauczyciel na razie bez obowiązku szczepień

To dyrektor danej placówki będzie decydował, czy niezaszczepioną osobę przesunie do działu administracyjnego, czy podejmie inną decyzję ( fot. shutterstock)

Od 1 marca nie będzie obowiązku szczepień dla służb mundurowych i nauczycieli - powiedział we wtorek w Radiu Plus rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Zastrzegł, że nie oznacza to, że obowiązek szczepień dla tych grup zawodowych nie zostanie w ogóle wprowadzony.