Sołtys nie musi mieć doświadczenia ani brzucha, lecz musi umieć zdobyć pieniądze

Często spotykałam się ze stereotypem, że sołtys to musi być pan z brzuchem, brodą i doświadczeniem... Tymczasem ja jestem dowodem, że sołtys może być sprawny w tym, co robi mimo niewielkiego doświadczenia życiowego - mówi Paulina Skowrońska, 30-letnia sołtys wsi Rogoźnik (woj. śląskie). Jak zaznacza, fundusz sołecki jest często ograniczony, dlatego trzeba wiedzieć, skąd pozyskiwać dodatkowe środki. Ich szukanie - zdaniem Pauliny Skowrońskiej - to domena młodych.