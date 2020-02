Spada liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Ale skala ubóstwa nadal jest spora

- Wiedza o rodzajach świadczeń i możliwości skorzystania z pomocy społecznej nie jest powszechna. Do tego część osób obawia się przyznać przed samym sobą, że znalazły się w trudnej sytuacji. Ten problem leży więc także w sferze mentalnej. Zdarza się więc, że to sąsiedzi czy znajomi zgłaszają osobę potrzebującą do pomocy społecznej - powiedział Paweł Maczyński.

Niepokojący „Raport o biedzie”

Nieco inne wnioski płyną z opublikowanego w listopadzie 2019 r. „Raport o biedzie”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, znane m.in. z akcji „Szlachetna Paczka”. Autorzy raportu ustalili, że w 2018 roku ponad 2 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na przeżycie miało do dyspozycji nie więcej niż 19 zł dziennie.

- Wbrew obiegowym sądom liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie rośnie (z 325 tys. w roku 2017 do 417 tys. rok później – czytamy w raporcie. – W 2018 roku w skrajnym ubóstwie żyło w Polsce prawie pół miliona dzieci.

W jeszcze trudniejszej sytuacji znalazły się rodziny odwiedzane przez wolontariuszy w ramach Szlachetnej Paczki. Średni dochód w co czwartej rodzinie nie przekraczał często 8 zł na dzień. Były to głównie osoby starsze i samotne. - Liczba takich osób żyjących w ubóstwie w ostatnich 2 latach wzrosła o ponad 60 tys.- podaje stowarzyszeni Wiosna.

Za minimum egzystencji uznaje się dziś dochód w wysokości 595 zł na osobę samotną i 1606 zł na rodzinę złożoną z dwójki dorosłych i dwojga dzieci. A wśród blisko 17 tys. rodzin objętych wsparciem Szlachetnej Paczki w 2018 r. średni dochód na osobę w rodzinie wynosił 366 zł i 38 gr - w co czwartej z nich było to mniej niż 8 zł dziennie na osobę.

Z danych Stowarzyszenia Wiosna wynika ponadto, że zwiększył się zasięg ubóstwa relatywnego. Obecnie w Polsce osoby zaliczające się do tej kategorii to 14 proc. populacji, co oznacza, że w naszym kraju żyje ich ok. 5 mln.

Nie tylko efekt 500 plus

Dziś resort rodziny opublikował dane dotyczące wypłacanych świadczeń z tytułu 500 plus.

👧👦 94 mld zł trafiło do rodzin od początku trwania programu do grudnia 2019 r. pic.twitter.com/4RwzOYkkaV — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) February 20, 2020

- Programem zostało objętych 6,4 mln dzieci- dodaje resort.

Około rok temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało dane Eurostatu, z których wynikało, że spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej to w Polsce najszybciej spada poziom ubóstwa. W latach 2008 – 2017 ten spadek wyniósł 11 proc. Liczba osób zagrożonych ubóstwem relatywnym (poziom ich wydatków nie przekracza połowy średniej liczonej dla ogółu społeczeństwa) w 2017 r. wyniosła w Polsce 5,61 mln osób i była o 872 tys. mniejsza niż rok wcześniej.

Zobacz też: RPO proponuje subwencję senioralną.

Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie osób korzystających z zasiłków w ośrodkach pomocy społecznej. W latach 2014 - 2018 liczba takich mieszkańców spadła o ponad 500 tys.

- Oczywiście, że w Polsce spada ubóstwo i liczba osób korzystających z pieniężnych form pomocowych. Osobiście nie dziwi mnie tendencja rządzących, do przypisywania tych danych programowi "500 plus". Dodam nawet, że ta tendencja wyraźnie przyspieszyła po wdrożeniu programu. Ale ten proces był o wiele bardziej skomplikowany - stwierdził Paweł Maczyński. - Trzeba też wskazać wzrost gospodarczy, który pociąga za sobą wyższe wynagrodzenia. To z kolei sprawia, że część osób przestaje się kwalifikować do programów socjalnych. Tendencja spadku ubóstwa, choć teraz dynamiczniejsza, była widoczna już za czasów poprzedniej ekipy rządzącej - dodał.