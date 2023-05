Starosta powiatu płockiego prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Stanowiska nie straci

W czwartek 6 kwietnia starosta płocki został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej (fot. ilustr. pixabay/miguelrd68)

Sylwester Ziemkiewicz nie został odwołany przez radnych z funkcji starosty płockiego. Kolejny wniosek o odwołanie może być złożony po upływie 6 miesięcy. W czwartek 6 kwietnia został on zatrzymany przez policję do kontroli drogowej. Miał we krwi 2,5 promila alkoholu.