Straż miejska na froncie walki z epidemią. Innych obowiązków jednak nie ubyło

Od początku kwietnia pracę straży gminnych i miejskich koordynuje policja. Oznacza to, że działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 mają tu priorytet. Czy przez to nie brakuje w gminach rąk do pracy związanej z pilnowaniem porządku, karaniem za złe parkowanie czy spalaniem śmieci? Zdania są podzielone i wiele zależy od lokalnej współpracy oraz specyfiki miejscowości.