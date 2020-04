Sześć postulatów pracowników socjalnych w petycji do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

OPZZ "Konfederacja Pracy" przygotowała petycję skierowaną do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera ona sześć postulatów, których realizację związkowcy uważają za szczególnie ważną w czasie epidemii. Do poparcia petycji zachęca m.in. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Zdaniem związkowców, rząd powinien wziąć pełną odpowiedzialność za pracowników i podopiecznych zarówno publicznych jak i prywatnych placówek

Jak podkreślają pracownicy socjalni, to właśnie oni opiekują się osobami najbardziej narażonymi na ciężki i śmiertelny przebieg choroby, przez co sami pozostają narażeni na niebezpieczeństwo infekcji.

Brakuje personelu, jest ogromna niepewność co do procedur kwarantanny w placówkach, brakuje środków ochrony osobistej – alarmują związkowcy.

- My, opiekunki i opiekunowie, pielęgniarki, rehabilitanci, pracownicy kuchni i personel sprzątający publicznych i prywatnych domów opieki zwracamy się do Pani Minister o podjęcie natychmiastowych działań na rzecz poprawy naszej sytuacji w obliczu epidemii koronawirusa – czytamy w petycji, jaką OPZZ "Konfederacja Pracy" kieruje do Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak podkreślają autorzy pisma, to właśnie oni opiekują się ludźmi starszymi, chorymi i niesamodzielnymi – czyli osobami najbardziej narażonymi na ciężki i śmiertelny przebieg choroby – przez co sami pozostają narażeni na niebezpieczeństwo infekcji.

- Wiele z nas na co dzień pracuje przeważnie za stawkę minimalną, w niestabilnych i trudnych warunkach. W obliczu tego kryzysu nasza sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna. Brakuje personelu, jest ogromna niepewność co do procedur kwarantanny w placówkach, brakuje środków ochrony osobistej – alarmują związkowcy. Ich zdaniem rząd powinien wziąć pełną odpowiedzialność za pracowników i podopiecznych zarówno publicznych jak i prywatnych placówek. Dlatego też apelują o:

1. Zapewnienie środków ochrony osobistej (w tym: odzieży ochronnej, masek ochronnych, rękawiczek, środków odkażających) oraz zagwarantowanie ich sprawnej dystrybucji.

2. Wprowadzenie jasnych procedur organizacji pracy w placówkach, mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników/nic i ich podopiecznych, zwłaszcza w placówkach objętych kwarantanną, w tym:

- podział na niestykające się, stałe zespoły pracownicze,

- zapewnienie dostaw: żywności, leków, środków higieny osobistej,

- zapewnienie miejsc noclegowych dla pracowników i pracownic,

- uregulowanie czasu pracy (np. przerw w zmianach, rotacji zespołów pracowniczych).

3. Wykonywanie regularnych testów na obecność koronawirusa wśród pracowników/nic i podopiecznych ośrodków.

4. Podniesienie pensji zasadniczej pracownic i pracowników nadal pracujących w placówkach objętych kwarantanną o 100 proc. oraz objęcia wszystkich pracowników i pracownic placówek zasiłkiem chorobowym w wysokości 100 proc. wynagrodzenia w okresie obowiązkowej kwarantanny domowej.

5. Zapewnienie dodatkowego personelu i sprzętu medycznego w placówkach, gdzie przebywają zakażeni/one lub chorzy/re na COVID-19 podopieczni/e i pracownicy/e, lub zapewnienie im innej, natychmiastowej pomocy medycznej.

6. Systemowe rozwiązanie problemu niedoboru personelu w placówkach opiekuńczo leczniczych (ustanowienie limitu podopiecznych przypadających na 1 opiekunkę i 1 pielęgniarkę).