Terytorialsi wznawiają nabór ochotników i szkolenia. Na nowych zasadach

Ostatecznie to jednak na dowódcach będzie spoczywała odpowiedzialność za bezpieczeństwo żołnierzy. Muszą oni na bieżąco monitorować sytuację epidemiologiczną w stałym rejonie odpowiedzialności, a w przypadku dużego ryzyka zakażeń mogą wstrzymać zaplanowane szkolenie lub powołanie żołnierzy z rejonów o dużym ryzyku zakażeń.

Prostsza rekrutacja do WOT dla nowych ochotników

- Pandemia pokazała, jak jesteśmy potrzebni lokalnej społeczności. Potrzebujemy jednak więcej i więcej żołnierzy. Ta służba nie koliduje z nauką czy pracą zawodową, o czym nasi żołnierze już się przekonali - podkreślił dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Grzegorz Kaliciak, komentując wznowienie naborów w czerwcu.

Od lipca rekrutacja do służby w WOT ma być prostsza niż dotychczas.

- Kandydat, który zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień zostanie skierowany do zapoznania się z jednostką wojskową, a następnie na badania psychologiczne. Nie będzie już musiał przechodzić przez cały cykl badań Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. O przydatności do służby w WOT świadczył będzie wpis uzyskany podczas kwalifikacji wojskowej - tłumaczy płk Marek Pietrzak.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi WOT, powinni zgłaszać swoje kandydatury w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie. Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 24 tys. żołnierzy, przy czym, gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią, liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa. Dla nowych ochotników do służby jeszcze w tym roku zaplanowano 62 szkolenia podstawowe oraz 55 szkoleń wyrównawczych.