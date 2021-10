Ubóstwo wciąż problemem dużej części społeczeństwa. Przybyło osób skrajnie biednych

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) opublikował tegoroczny raport „Poverty Watch 2021”, z którego wynika, że liczba Polaków będących w skrajnym ubóstwie, wzrosła w 2020 r. o ok. 378 tys. osób. Jednocześnie zasięg ubóstwa relatywnego zmniejszył się z 13 do 11,8 proc., ale z opracowania jednoznacznie wynika, że nie jest to powód do radości.

Populacja Polaków żyjących poniżej minimum egzystencji liczyła łącznie w 2020 r. ok. 2 mln osób, w tym 410 tysięcy dzieci (wzrost o ok. 98 tys.) i 312 tysięcy seniorów (wzrost o ok. 49 tys.).

Z badania wynika, że wsparcie przewidziane w tarczach antykryzysowych nie zapewniło wystarczającej ochrony socjalnej przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii COVID-19.

„Polska nadal nie wypracowała strategii przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, która jest niezbędna do skorzystania z unijnych funduszy EFS+ na lata 2021-2027” – podkreśla Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.

EAPN Polska jak co roku przygotował raport na temat biedy w Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Na wstępie opracowania czytamy, że do pełnego zrozumienia pojęcia ubóstwa konieczne jest uwzględnienie jego pozaekonomicznych skutków w postaci negatywnego wpływu na poziomie jednostek, rodzin i społeczności, a także całych społeczeństw.

Na poziomie bliskim jednostce i rodzinie ubóstwo wpływa negatywnie na: zdrowie fizyczne i psychiczne, zawieranie małżeństw i relacje w małżeństwach, zachowania rodziców w stosunku do dzieci, funkcjonowanie dzieci i ich przyszłe osiągnięcia edukacyjne i zawodowe oraz życie rodzinne, aktywność społeczną poza rodziną, a także na postrzeganie i traktowanie przez lokalną społeczność, pracodawców i przez instytucje lokalne (negatywne stereotypy, dyskryminujące zachowania). Z kolei na poziomie całych społeczeństw może mieć ono negatywne skutki gospodarcze i polityczne.

„EAPN proponuje takie rozumienie ubóstwa, w którym polityka gospodarcza, społeczna i środowiskowa UE, państw członkowskich i samorządów mogą i powinny przyczyniać się bezpośrednio i pośrednio do zapobiegania ubóstwu, a gdy już do niego dojdzie – do wspomagania jednostek, rodzin i całych społeczności w uwalnianiu się od niego” – czytamy w opracowaniu.

Zgodnie z nim ubóstwo skrajne to wydatki niższe niż minimum egzystencji, a ubóstwo relatywne – wydatki niższe niż 50 proc. średnich wydatków). Nie można też pominąć sfery wykluczenia społecznego czyli tzw. niedostatku (wydatki niższe niż minimum socjalne).

Skrajne ubóstwo w górę, relatywne w dół

EAPN Polska poinformował w raporcie, że w pierwszym roku pandemii COVID-19 zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce wzrósł z 4,2 do 5,2 proc. To różnica na poziomie ok. 378 tysięcy osób ogółem, zgodnie z którą liczba osób dosięgniętych ubóstwem skrajnym zwiększyła się z 1,6 mln w roku 2019 do ok. 2 mln w roku poprzednim. Ubiegłoroczny wskaźnik nie dorównał jednak temu z 2018 r. – 5,4 proc. - gdy nastąpił jego wzrost po raz pierwszy po kilku latach spadków.

Jeśli chodzi o ubóstwo relatywne odnotowano spadek – z 13 do 11,8 proc., czyli z 5 do 4,5 mln. (różnica ok. 474 tys. osób). Stało się tak dlatego, że średnia wydatków gospodarstw domowych zmniejszyła się, a więc zmniejszyła się także granica ubóstwa relatywnego wyznaczana jako 50 proc. ich średniej (z 858 zł w 2019 r. do 799 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego).