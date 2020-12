Urząd zapłaci odszkodowanie za mobbing byłego burmistrza

Wojciech W., były burmistrz Augustowa stosował mobbing wobec swojej podwładnej w latach 2015-2017 - uznał Sąd Pracy w Suwałkach i nakazał ratuszowi wypłacenie odszkodowania w wysokości 30 tys. zł.

Obecne władze miasta nie podjęły decyzji, czy odwołać się od wyroku. Rozważane jest także poczekanie na uprawomocnienie się wyroku i wysunięcie żądań wobec byłego włodarza o zwrot poniesionych kosztów.

We wcześniejszym wyroku, dotyczącym tej samej sprawy, Sąd Okręgowy uznał Wojciecha W. winnym molestowania seksualnego, jednak oddalił sprawę związaną z mobbingiem.

Sąd Pracy w Suwałkach, nakazał urzędowi miejskiemu w Augustowie wypłacenie odszkodowania Agnieszce K., byłej sekretarz miasta - informuje portal naszemiasto.pl. Sąd uznał, że poszkodowana padła ofiarą mobbingu ze strony swojego ówczesnego przełożonego, byłego burmistrza Augustowa, Wojciecha W. Do zdarzeń miało dochodzić w latach 2015-2017.

Władze Augustowa rozważają dwa kroki w tej sytuacji. Albo odwołają się od wyroku, albo poczekają na jego uprawomocnienie aby mieć podstawę żądań wobec byłego burmistrza, o zwrot poniesionych kosztów.

Dzwonił w nocy i poniżał przy współpracownikach

To nie jedyny wątek sprawy pomiędzy byłymi pracownikami urzędu miejskiego w Augustowie. Organy ścigania zajęły się zgłoszeniem o mobbing i molestowanie seksualne już w 2017 r. Wtedy to właśnie Agnieszka K. ówczesna sekretarz miasta, złożyła doniesienie do prokuratury o mobbing oraz molestowanie przez Wojciecha W., który w tamtym czasie pełnił funkcję burmistrza Augustowa.

Agnieszka K. twierdziła, że burmistrz telefonował do niej w nocy, a także poniża w obecności innych pracowników. Oświadczyła także, że wykorzystując zależność służbową, Wojciech W. namawiał ją do tzw. innej czynności seksualnej.

Prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie a śledczy uznali, że zarzuty są bezpodstawne. Była sekretarz odwołała się od tej decyzji do sądu, który nakazał prokuraturze wznowienie śledztwa. W uzasadnieniu podniesiono m.in. to, że śledczy nie przesłuchali wszystkich świadków.

Kolejne postępowanie także zakończyło się umorzeniem. Prokuratura nie znalazła wystarczających dowodów na molestowanie seksualne, a nocne telefony uznano za uzasadnione i związane z wykonywaniem zadań służbowych.

Wojciech W. bronił się, że cała sprawa to tylko nagonka przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Molestowanie było ale mobbingu już nie

Wtedy Agnieszka K. zdecydowała się na złożenie tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia wobec byłego burmistrza Augustowa. Sąd Rejonowy w Suwałkach uznał, że Wojciech W. nakłaniał swoją podwładną do poddania się innej czynności seksualnej, jednak oddalił wątek mobbingu. Wymierzono mu grzywnę w wysokości 4,4 tys. zł oraz nakazano pokryć koszty postępowania sądowego.

Żadna ze stron nie była zadowolona z wyroku i tak sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Suwałkach. W wyroku apelacyjnym podtrzymano większość postanowień sądu pierwszej instancji. Grzywnę podniesiono jednak z 4,4 tys. do 5 tys. zł.