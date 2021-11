Urzędnik stracił pracę, bo pogryzł policjanta. Teraz mści się na prezydencie Olsztyna

Skąd taka aktywność?

- Sądzę, że to odwet za zwolnienie z pracy. Człowiek ten został zwolniony 5 listopada po tym, jak zapadł wyrok w jego sprawie. Sprawa ta dotyczyła jazdy pod wpływem alkoholu i pogryzienia policjantów. W konsekwencji ten pan został zwolniony dyscyplinarnie.

A czym zajmował się w urzędzie?

- Pracował m.in. w charakterze informatyka jednej z naszych komórek organizacyjnych. Może nie był ekspertem, ale był biegłym w swoim fachu pracownikiem. Najprawdopodobniej musiał mieć dostęp do moich haseł. Już wcześniej, a zatrudniłem go w 2014 r., był w moim biurze i miał dostęp do mojego prywatnego konta na Facebooku, musiał mieć hasło i teraz to wykorzystał. To są oczywiście podejrzenia, być może zhakował moje konto na Twitterze w inny sposób. To wyjaśnią organa ścigania.

Wyrok, o którym pan wspomniał, jest prawomocny?

- Tak, ten wyrok jest prawomocny. Zapadł w Sądzie Rejonowym, II Wydział karny 11 października 2021 r.

Jest wyrok, jest wina. Co do aktywności w mediach społecznościowych, o takowej - przynajmniej w tej chwili - nie ma mowy.

- Zgadza się, to jest podejrzenie, natomiast ja jestem przekonany, że to człowiek, o którym mówiłem, jest autorem wpisu na Twitterze. W mojej opinii świadczą o tym m.in. podejmowane przez niego działania. Otóż w sobotę wieczorem, ok. 3 godzin od publikacji tweeta - gdy wiedział, że zaczyna się robić gorąco - napisał na swoim Facebooku, że skradziono mu komputer, a następnie zwrócił się do jednego z pracowników urzędu z pytaniem, czy ten mógłby przechować jego komputer...

Nie obawia się pan, że haker czy hakerzy - bo "na pewno" nie wiemy jeszcze nic - zagrażają bezpieczeństwu zarządzanego przez pana magistratu?

- To było moje prywatne konto. Wszystkie urzędowe hasła są bezpieczne.

A co z zaufaniem do pracowników? Domyślam się, że sytuacja, w której pan się znalazł, w jakiś sposób na to zaufanie wpłynęła.

- Na pewno tak. Być może mam zbyt duże zaufanie do ludzi, choć działam w myśl zasady "ufaj i sprawdzaj". Niestety, w codziennym pędzie, pośród mnogości różnego rodzaju obowiązków, nietrudno o błąd. Dopóki zresztą nie doświadczy się podobnej sytuacji, człowiekowi wydaje się, że jego to nie spotka...

To bolesna lekcja, jak w dobie internetu, mediów społecznościowych i różnego rodzaju spraw związanych z szeroko rozumianą informatyką ważne są kwestie bezpieczeństwa, RODO itd.