W Polsce zabraknie dzieci. Pomysły są. Ale czy dobre?

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gościł na Śląsku, by rozmawiać z samorządowcami i przedstawicielami organizacji samorządowych na temat Strategii Demograficznej 2040. To rządowy dokument zawierający opis ponad setki działań, których celem jest zwiększenie dzietności w Polsce. To, jak podkreślał, nie uda się bez wsparcia samorządów.

Przeprowadziliśmy szereg badań, z których wynika, że młodzi ludzie chcą mieść dzieci - najczęściej 2-3. Nie decydują się na to przede wszystkim ze względów finansowych - powiedział minister Szwed.

Główne argumenty, które wymieniają, to jak mówił Szwed, obawa o pracę i brak mieszkania.

Ze Strategią Demograficzną 2040 ściśle powiązane są liczne programy zawarte w Polskim Ładzie i tam te elementy znajdziemy - mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Strategia Demograficzna 2040 to, jak podkreślają rządzący, dokument kluczowy dla przyszłości Polski.

- Postawiono w nim ambitny, ale możliwy do zrealizowania cel. Chcemy do 2040 r. osiągnąć współczynnik dzietności na poziomie co najmniej 1,8. On nie zapewni zastępowalności pokoleń (współczynnik dzietności gwarantujący tzw. prostą zastępowalność pokoleń wynosi około 2,1 dziecka na 1 kobiet - przyp. red.), ale to istotny krok do poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Gdy w 2015 r. rozpoczynaliśmy realizację programu 500 plus prognozy mówiły, że gdybyśmy nie wprowadzili tego programu, współczynnik ten wynosiłby teraz 1,18 i tym samy bylibyśmy na ostatnim miejscu na świecie, jeśli chodzi o demografię (obecnie to 1,29 - przyp. red.). Niestety mamy niż demograficzny, jest bowiem mniej kobiet w wieku rozrodczym i tego nie damy radę nadrobić. Dlatego trzeba podejmować inne działania, żeby zachęcić młodych ludzi do zakładania rodzin i posiadanie dzieci - mówił wiceminister.

Z badań przeprowadzonych przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że młodzi ludzie chcą mieć dzieci - jak mówił Szwed - dwójkę lub trójkę. Tyle, że wielu z nich na ich posiadanie ostatecznie się nie decyduje

- Żeby to się zmieniło trzeba stworzyć warunki, które pozwolą im to marzenie o dzieciach spełnić, a tu kluczowe są mieszkanie, stabilna praca, bezpieczeństwo finansowe i to są te działania, które będziemy podejmować - mówił Stanisław Szwed.