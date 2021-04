W środę decyzje w sprawie luzowania obostrzeń. Które restrykcje zostaną zniesione?

- Na pewno nie zdradzę zbyt wielu szczegółów, mówiąc, że rozważany jest wariant regionalny - przyznał, dodając, że w tych przypadkach brana pod uwagę będzie zarówno liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców, jak i obłożenie łóżek szpitalnych i respiratorów. - To podejście regionalne na pewno w tych rekomendacjach, które przedstawi minister Adam Niedzielski, jest zawarte - dodał.

Na antenie TVP 1 rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że decyzje przekazane 21 kwietnia mogą dotyczyć np. części sklepów. Mówi się o przywróceniu funkcjonowania sklepów budowlanych oraz odmrożeniu części usług w galeriach.

- Będziemy też chcieli zapewne w najbliższym czasie przedstawić nasze rekomendacje co do wesel, abyśmy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem dali sygnał, czy mogą się one odbywać i na jakich zasadach - stwierdził Piotr Müller.

Jest szansa, że w ostatnim tygodniu kwietnia funkcjonowanie wznowią salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także sport w nieco szerszym niż obecnie zakresie. Na razie w dalszym ciągu nie zanosi się natomiast na otwarcie hoteli, restauracji czy siłowni.

Zobacz Jest nowy harmonogram szczepień.

Klasy I-III znów stacjonarnie?

Niewykluczone, że do nauki stacjonarnej wrócą w przyszłym tygodniu uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Dzisiaj 20 kwietnia wyraził taką nadzieję minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Mam nadzieję, że od poniedziałku 26 kwietnia uczniowie klas I-III, przynajmniej w wielu regionach wrócą do szkoły - powiedział minister.

Na razie do 25 kwietnia przedłużona została nauka zdalna w szkołach. Jest jednak możliwość prowadzenia zajęć sportowych na podstawie programów szkolenia sportowego, a także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy, którzy będą zdawać egzaminy w czerwcu.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy w styczniu wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od 22 marca znów uczą się zdalnie. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października 2020 roku.

Mniej skierowań na testy, spadek zajętych łóżek covidowych

Podczas dzisiejszego briefingu Wojciech Andrusiewicz - odnosząc się do nowych danych -podkreślił też, że oprócz spadku zakażeń odnotowany jest spadek liczby skierowań od lekarzy POZ na testy.

- Jeżeli dzisiaj mówimy o skali skierowań za dzień wczorajszy, a pamiętajmy, że poniedziałki to jest ten dzień, w którym tych skierowań na test w tygodniu najwięcej, to mamy wczoraj 28 tysięcy skierowań z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, kiedy jeszcze tydzień temu mieliśmy 44 tysiące skierowań, kiedy dwa tygodnie temu było to na poziomie 57 tysięcy, a w kolejnym jeszcze tygodniu - 65 tysięcy - mówił Andrusiewicz.

Poinformował ponadto, że w ciągu ostatniego tygodnia liczba zajętych łóżek covidowych spadła o blisko 2,7 tys. Zaznaczył, że obserwowany delikatny trend spadkowy, ale sytuacja w szpitalach nadal jest trudna.

- W ciągu ostatniego tygodnia liczba zajętych łóżek spadła nam o blisko 2 tys. 700, ale mówimy dziś o obłożeniu łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów covidowych na poziomie 69,5 proc. Czyli 69,5 proc łóżek covidowych jest nadal zajętych - wskazał rzecznik MZ, dodając, że spadek zajętości łóżek w ostatnim tygodniu wyniósł 8-9 proc., a to nie jest dużo.

- Jeżeli popatrzymy z kolei na łóżka respiratorowe, to tutaj te spadki są jeszcze mniej zauważalne, bo dzisiaj zajętych łóżek respiratorowych mamy na poziomie 71,5 proc., co świadczy, o tym że w ostatnich dniach ten spadek jest rzędu 2 proc. - przekazał Andrusiewicz.

Poinformował, że w województwie śląskim jest obecnie ok. 80 proc. zajętych łóżek.

- Tam już nie odbywa się relokacja pacjentów, w tej chwili nie ma takiej potrzeby - powiedział rzecznik.

W kilku województwach notowana jest 80-procentowa zajętość respiratorów.

- To obok Śląska jest województwo mazowieckie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie - wymienił. - Województwo podkarpackie jest przykładem regionu, który ma jeden z najniższych wskaźników zachorowań przy jednoczesnej dużej liczbie zajętych respiratorów – zauważył.

Odporność populacyjna w wakacje?

Ocenił, że w okresie wakacyjnym mieszkańcy Polski powinni osiągnąć populacyjną odporność na COVID-19, ale szczepienia trzeba będzie powtarzać ze względu na mutacje wirusa.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę najbardziej rozpowszechniony wariant brytyjski koronawirusa i to, że szczepionki, którymi dysponujemy, uodparniają na ten wariant, to przy braku innych wariantów wakacje są tym okresem, w którym powinniśmy osiągnąć odporność populacyjną - powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Sprawdź 16 pilotażowych punktów szczepień. Do końca czerwca ponad 20 mln zaszczepionych.

Jak dodał, rozumie pod tym pojęciem osiągnięcie odporności przez 60 proc. ludności, która zostanie zaszczepiona. - Do tego grona dochodzą osoby, które wyzdrowiały i mają wpływ na osiągnięcie odporności populacyjnej - zaznaczył.

Mówiąc o powtarzaniu szczepień przeciw COVID-19 Andrusiewicz podkreślił, że "nikt nie jest w stanie wykluczyć, a właściwie większość ekspertów przewiduje, że te szczepienia trzeba będzie kontynuować, chociażby po to, żeby uchronić się przed mutacją wirusa na inne wersje, które będą bardziej odporne na szczepienia".

Do wtorku w Polsce zaszczepiono 9 mln osób, blisko 6,7 mln otrzymała obie dawki.