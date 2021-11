Warszawski ratusz zwolnił Justynę Glusman. Aktywista: presja polityczna

Justyna Glusman otrzymała wypowiedzenie ze stanowiska koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni warszawskiego ratusza. Była już urzędniczka stołecznego ratusza w gorzkich słowach opisała okoliczności odejścia z pracy. Jak stwierdziła, jest to m.in. efekt "monopolizacji urzędu przez jedną partię"

Justyna Glusman nie jest już koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie miasta w Warszawie.

Była już urzędniczka ostro skrytykowała władze stolicy. Uważa, że decyzja o wypowiedzeniu ma charakter polityczny.

Ratusz odpowiada, że dla miasta zieleń jest jednym z priorytetów, a Justyna Glusman nie działałała w tej kwestii sprawnie.

Justyna Glusman sprawowała stanowisko dyrektorki koordynatorki ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy 3 lata ( Rafał Trzaskowski powołał ją na to stanowisko 23 listopada 2018) prezydent. Teraz otrzymała wypowiedzenie.

- Otrzymałam wypowiedzenie z pracy w Urzędzie Miasta jako dyrektorka-koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. Powodem są różnice w podejściu do realizacji zadań, a także moja niezgoda na likwidację, czyli rozparcelowanie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW). Byłby to krok szkodliwy, w praktyce niweczący sporą część osiągnięć miasta w dziedzinie zarządzania zielenią. Nie zgodziłam się na propozycję ograniczenia moich kompetencji wyłącznie do "kopciuchów” - poinformowała w mediach społecznościowych Justyna Glusman, była już urzędniczka warszawskiego ratusza.

Jak zasugerowała, powodem zakończenia współpracy miała być także presja polityczna zaplecza prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, związana z chęcią konsolidacji władzy w rękach jednego ugrupowania. Justyna Glusman stwierdziła także, że w władze miasta chciały przekazać w inne ręce "dobrze działające obszary z dużymi osiągnięciami w tej kadencji".

Nie zgadzam się na pracę z okrojonymi zadaniami

Jak opisuje Justyna Glusman, jednym z jej największych osiągnięć podczas pracy w ratuszu była koordynacja współpracy pomiędzy Zarządem Zieleni (ZZW) a Biurem Ochrony Środowiska. To przekładało się na miejskie przepisy, czyli zarządzenia. Pierwsze, które powstało w ramach tej współpracy zostało już opublikowane. Dotyczy tego, że od stycznia 2022 r. informacja o zamiarze wycinki każdego drzewa na terenie miasta, będzie dostępna dla mieszkańców w miejskim systemie mapowym.