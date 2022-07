Wicedyrektor z urzędu miasta dostał stypendium marszałka. Związkowcy: to niedopuszczalne

Związkowcy uważają, że nie może być tak, że wysoko postawiony urzędnik konkuruje z osobami z lokalnego środowiska artystycznego, w większości pracownicami i pracownikami nieetatowymi, dla których stypendia i granty nie są nagrodą czy dodatkiem do pensji, a jednym z zasadniczych dochodów w budżecie rocznym.

„Czy teraz, w drodze rewanżu, oczekiwać mamy, że wicedyrektor Departamentu Kultury UMWW startować będzie w zbliżającym się konkursie stypendialnym Miasta Poznania i zostanie mu przyznane stypendium artystyczne?” – skomentowała Komisja Środowiskowa.

Marcin Kostaszuk wyjaśnił, że ma kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do przygotowania publikacji, na którą przyznano mu stypendium. „Zamierzam kontynuować pracę nad nią, unikając konfliktu niezwiązanego z jego treścią merytoryczną. Dlatego rezygnuję ze stypendium” – oświadczył.

Stypendium zostało Marcinowi Kostaszukowi przyznane w drodze konkursu. Widząc jego nazwisko na liście w ten sposób wyróżnionych osób, członkowie Komisji Środowiskowej Pracownic i Pracowników Kultury OZZ IP – jak podkreślili w oficjalnym stanowisku – początkowo myśleli, że chodzi o kogoś innego. Gdy jednak potwierdziła się, że stypendystą został faktycznie wicedyrektor wydziału kultury w poznańskim magistracie, zabrali głos w sprawie, wyrażając swoje zdumieni i sprzeciw.

W oświadczeniu zwrócili uwagę, że Kostaszuk jest urzędnikiem mającym duży wpływ na charakter i zakres programów wsparcia poznańskiego środowiska artystycznego, a także przedstawicielem organizatora wydarzeń kulturalnych współfinansowanych przez miasto Poznań, przy których pracuje lokalne środowisko kultury.

Niestosowna konkurencja

„Z naszej perspektywy niedopuszczalne jest, by urzędnik na takim szczeblu i poziomie decyzyjności (w tym odnośnie dystrybucji funduszy publicznych na zadania publiczne z zakresu kultury dla poznańskiego środowiska artystycznego) aplikował o stypendium artystyczne do "koleżeńskiego politycznie” urzędu - Marszałka Województwa Wielkopolskiego. By konkurował z osobami z lokalnego środowiska artystycznego, w większości pracownicami i pracownikami nieetatowymi, dla których stypendia i granty nie są nagrodą czy dodatkiem do pensji, a jednym z zasadniczych dochodów w budżecie rocznym” – czytamy w stanowisku komisji.

Związkowcy stwierdzili, że to praktyka podważająca dobre obyczaje, a także rozdzielność pełnienia funkcji zarządczej co do finansów publicznych na zadania publiczne z zakresu kultury od występowania w roli beneficjenta tych funduszy.

Czytaj też Warszawa funduje stypendia dla twórców z Ukrainy.

„Czy teraz, w drodze rewanżu, oczekiwać mamy, że wicedyrektor Departamentu Kultury UMWW startować będzie w zbliżającym się konkursie stypendialnym Miasta Poznania i zostanie mu przyznane stypendium artystyczne? Nie oceniamy merytorycznej strony zgłoszonego projektu stypendialnego. Negatywnie odnosimy się wyłącznie do samego uczestnictwa wysokiego rangą urzędnika magistratu w konkursie stypendialnym skierowanym do środowiska kultury z Wielkopolski, w tym z Poznania” – zauważyli.

Komisja zaapelowała o wyciągnięcie wniosków z zaistniałej sytuacji – zarówno do wicedyrektora Kostaszuka, jak i dyrekcji Departamentu Kultury UMWW.

Na reakcję samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. Własne oświadczenie zamieścił kilka dni temu w komentarzu pod stanowiskiem komisji związkowej.

Dyrektor przeprasza i oddaje pieniądze

„Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostało mi przyznane w konkursie na projekty działań artystycznych i upowszechniających kulturę regionu wielkopolskiego. Komisja przyznała mi 8000 zł na pracę nad publikacją dotyczącą historii wielkopolskiej sceny muzycznej z perspektywy kluczowych albumów muzycznych wydanych przez artystów związanych z Wielkopolską. Moje kwalifikacje do jego opracowania to między innymi ponad 20 lat pracy w charakterze dziennikarza muzycznego oraz przygotowanie scenariusza wystawy stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, obejmującego całą historię polskiej muzyki popularnej” – wyjaśnił.

Dodał, że zamierza kontynuować pracę nad tą publikacją, unikając konfliktu niezwiązanego z jego treścią merytoryczną, dlatego rezygnuje ze stypendium i zwraca organizatorowi konkursu kwotę przeznaczoną na wsparcie powstania tej publikacji.

Sprawdź Poznań liczy na lepszą ofertę resortu kultury ws. muzeum powstania.

W poniedziałek 11 lipca – już na własnym profilu facebookowym – wicedyrektor opublikował przeprosiny.

„Przepraszam. Przede wszystkim współpracowników, ale też partnerów instytucjonalnych i społecznych. Postawiłem Państwa w trudnej sytuacji, wybierając niewłaściwy moment na realizację osobistych ambicji w trudnym czasie dla bardzo wielu ludzi kultury” – napisał.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy na temat zaistniałej sytuacji. Część skrytykowała Marcina Kostaszuka, ale sporo osób stanęło również w jego obronie.