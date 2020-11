Wielkopolskie samorządy kierują pracowników do wsparcia sanepidu

23 samorządy tworzące Metropolię Poznań wspólnie działają na rzecz profilaktyki i ograniczania skutków pandemii koronawirusa. Jednym z widocznych efektów jest współpraca z sanepidem.

Od początku października Poznań do rozmów z osobami wskazanymi przez poznańską stację sanitarno-epidemiologiczną kieruje dziennie nawet kilkunastu pracowników i wolontariuszy z miejskiego contact center.

W pomoc gminy Szamotuły dla sanepidu szamotulskiego zaangażowanych jest 20 pracowników.

Do działań Poznania i Szamotuł dołączyły inne samorządy Metropolii i wspólnymi siłami zaangażują w sumie ok. 100 osób. Większość z nich 3 listopada przeszła szkolenie, na którym poznała procedury przekazywania i zbierania informacji od pacjentów, którzy mają pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa lub mieli kontakt z takimi osobami.

- Zatory w przepływie informacji to jeden z zauważalnych problemów związanych z koronawirusem. W ostatnich tygodniach w taki czy inny sposób spotkała się z tym większość z nas - tłumaczy Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Metropolii Poznań. - Ludzie skarżą się, że nie dostają informacji o wynikach testów. Inni nie wiedzą jaki jest ich status, czy mogą i czy powinni iść do pracy, bo ktoś z bliskich ma stwierdzony COVID19. To nie jest wina Sanepidu, bo obowiązki zwiększyły im się wielokrotnie, a zasoby nieznacznie. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć jak możemy i nie było tu żadnych wątpliwości, że najprostsze działanie będzie najskuteczniejsze. Nasze rozmowy szybko to potwierdziły - mówi Wiśniewski.

W poniedziałek, 9 listopada, członkowie grupy po szkoleniu zaczęli dzwonić do osób wskazanych przez poznański sanepid. Najwięcej pracowników do zespołu metropolitalnego skierowały powiat poznański oraz Dopiewo i Luboń, ale do tego zadania swoich przedstawicieli delegowała większość gmin powiatu poznańskiego, swoje zaangażowanie zwiększy też Poznań.

W Śremie w telefonicznych kontaktach z mieszkańcami sanepid wsparło starostwo, dlatego samorząd gminny skupia się na pomocy osobom, które już zostały objęte kwarantanną, a także - podobnie jak inne gminy tworzące Metropolię Poznań - samotnym i seniorom. Przede wszystkim na reakcji na bieżące potrzeby polega również współpraca Skoków z sanepidem wągrowieckim, a gminy Oborniki - z obornickim.

Metropolia Poznań to stowarzyszenie, które tworzą powiat poznański oraz miasta i gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne.