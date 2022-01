Wójt z wyrokiem. Poświadczył nieprawdę i dał nielegalnie zarobić stażystom

Przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowy zapadł wyrok skazujący dla wójta gminy Trzeszczany. Poświadczył on nieprawdę w dokumentach, dzięki czemu dwójka stażystów otrzymała nienależne im wynagrodzenie. Kara dla wójta to rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, oraz grzywna 2 tys. zł. Stażyści, za wyłudzenie pieniędzy usłyszeli wyroki po 8 miesięcy prac społecznych.

W 2017 r. dwójka mieszkańców gminy Trzeszczany (woj. lubelskie) wzięła udział w finansowanym ze środków unijnych programie szkolenia monterów kolektorów słonecznych. Zakończeniem organizowanego przez firmę Semius szkolenia, miał być staż. Spółka zawarła w tym celu umowę z urzędem gminy Trzeszczany.

Staż miał trwać od marca do sierpnia 2017 r. a dwaj stażyści mieli ustalone wynagrodzenie na poziomie 2130 zł brutto miesięcznie. W sumie stażyści otrzymali po 12,5 tys. zł brutto za cały okres stażu.

W ramach obowiązków, mieli zajmować się instalowaniem kolektorów słonecznych i projektowaniem instalacji fotowoltaicznych. Co miesiąc przedstawiali spółce Semius listę obecności podpisaną przez opiekuna (czyli wójta Stanisława Cz.). Po zakończeniu stażu, wójt wystawił im także zaświadczenie, że zajmowali się kolektorami słonecznymi.

W toku procesu okazało się jednak, że nie zajmowali się tym, do czego zostali przeszkoleni ze środków unijnych, ale zostali przydzieleni do prac porządkowych. W rzeczywistości, do ich obowiązków należało m.in. koszenie trawników.

Wójt Stanisław Cz. został oskarżony o przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy, co umożliwiło pobranie przed dwóch stażystów nienależącego im się wynagrodzenia. Wójt został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto będzie musiał zapłacić 2 tys. zł grzywny.

Stażyści usłyszeli zarzuty wyłudzenia wynagrodzenia. Każdy z nich został skazany na 8 miesięcy prac społecznych. Wyrok nie jest prawomocny.