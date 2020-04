Wszyscy odpoczywają, a oni w pracy. Urzędnicy na dyżurach

Przedstawiciele niektórych grup zawodowych muszą pracować nawet podczas okresu świątecznego - to nie nowość. Pierwsi na myśl przychodzą policjanci, strażacy, lekarze i farmaceuci czy pracownicy komunikacji zbiorowej. Jednak z powodu epidemii podczas tegorocznych świąt wielkanocnych w pracy będzie więcej m.in. pracowników socjalnych czy pracowników urzędowych służb kryzysowych. Niektóre samorządy zdecydowały się m.in. na uruchomienie dodatkowych całodobowych infolinii.

Mieli spędzać święta w domu z rodzinami, a pracują. Kto? Chodzi m.in. o pracowników pomocy społecznej czy samorządowych służb zarządzania kryzysowego.

Epidemia koronawirusa spowodowała jednak, że część ludzi nie jest w stanie we własnym zakresie zapewnić sobie żywności czy leków. A są to produkty potrzebne nawet podczas świąt.

Część samorządów zdecydowała się m.in. na uruchomienie całodobowych infolinii związanych z epidemią koronawirusa.

Choć święta kojarzą się przede wszystkim z czasem spędzanym z rodziną czy odpoczynkiem, część pracowników administracji publicznej została ściągnięta do pracy. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że podczas okresu ustawowo wolnego od pracy na służbach i dyżurach są policjanci, strażacy albo lekarze, jednak tegoroczna epidemia koronawirusa spowodowała zamęt także w innych częściach administracji publicznej.

Urząd miejski w Gdańsku uruchomił specjalną całodobową infolinię dla mieszkańców miasta. Telefony odbierają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pomoc jest skierowana przede wszystkim do osób, które nie mogą wyjść z domu z powodu epidemii, a potrzebują pomocy. Pod specjalnym numerem telefonu można poprosić o zaopatrzenie w żywność, wykup leków, a nawet zwrócić się o pomoc psychologiczną.

- Zadzwonić może każdy, kto doświadcza trudności związanych z odbywaną kwarantanną lub ma problem z wyjściem z domu. Staramy się tak pokierować osoby dzwoniące, aby uzyskały to, czego w danym czasie potrzebują, tj. żywność, wykupienie leków, ciepły posiłek – mówi Magdalena Gołaszewska, koordynatorka akcji.

Pod telefonem przez całą dobę czuwa co najmniej 5 pracowników MOPR-u (w ciągu dnia) oraz pracownicy Gdańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Tuż po uruchomieniu infolinii okazało się, że najczęściej zgłaszaną potrzebą jest dostarczenie żywności. Dzwonią przede wszystkim ludzie starsi i samotni, którzy będąc jednocześnie objęci kwarantanną, nie mogą sami opuścić domu, oraz nie mają się do kogo zwrócić po pomoc.

Specjalną pomoc podczas epidemii - szczególnie osobom starszym - zapewni także MOPS w Szczecinie. Pod czynnym przez całą dobę numerem telefonu można poprosić o dostarczenie żywności, leków oraz o załatwienie sprawy urzędowej.

- Z reguły pracownicy pomocy społecznej mają dużo więcej pracy przed świętami. Ośrodki pomocy społecznej dostarczają paczki do samotnych i potrzebujących, organizują im np. wspólne wielkanocne śniadanie. W tym roku jest to niemożliwe i ta forma wsparcia została zastąpiona przez inną - mówi Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej - Zazwyczaj jednak sam okres świąt był dla pracowników pomocy społecznej czasem wypoczynku. To, że w poszczególnych miastach pojawiły się inicjatywy całodobowej pomocy, wynika przede wszystkim z potrzeb lokalnej społeczności - dodaje.