Z samorządu do parlamentu? Atrakcyjniej w przeciwnym kierunku

Skąd sukces czeskich Piratów i Niezależnych? Zdaniem politologa Jarosława Flisa to m.in. efekt zmian, jakie w ostatnich latach zaszły na czeskiej scenie politycznej.

- Oceniam przypadek czeski jako konsekwencję tego, że stare partie kompletnie się posypały. ODS musiał wejść w koalicję z dwiema partiami, socjaldemokraci wylądowali pod progiem. Jeszcze 20 lat temu te partie razem miały 75 proc. wyborców w wyborach sejmowych - teraz mają 10 proc. - zauważa Flis.

I zestawia scenariusz czeski z sytuacją na polskiej sceny politycznej, której filary od lat tworzą te same partie polityczne.

- Wedle moich szacunków cztery kluczowe partie, które funkcjonują na polskiej scenie politycznej, zgarniają w każdych wyborach sejmowych mniej więcej 1/3 głosów dzięki kandydatom, którzy jednocześnie są radnymi, burmistrzami itd. Mówiąc krótko: ok. 30 proc. głosów w wyborach sejmowych pada na samorządowców. To jest naprawdę solidny odsetek - tyle tylko, że jest rozproszony pomiędzy partiami. Nie bez znaczenia dla wyników wyborów jest fakt, że gminy w Czechach są zdecydowanie mniejsze, a system partyjny w poprzednich wyborach był kompletnie rozbity - w parlamencie było 10 partii, które przekroczyły próg wyborczy i to w oparciu o bardzo różne układy - wyjaśnia Flis.

W opinii politologa partie polityczne masowo czerpią z zasobów samorządu. Zarówno w Czechach, jak i w Polsce i innych krajach. Tyle że każdy ma własną specyfikę i uwarunkowania, które przekładają się na polityczne decyzje i rozstrzygnięcia.

Czytaj też: Przedłużenie kadencji samorządów prawnie możliwe, ale politycznie wątpliwe

- U nas burmistrzowie są zdecydowanie silniejsi niż czescy - przede wszystkim dlatego, że mamy średnio większe gminy - i to raczej posłowie zabiegają, żeby być burmistrzami niż odwrotnie - wskazuje.

Z przytoczonych przez Flisa danych wynika, że w 2014 r. 49 posłów, którzy próbowali zostać burmistrzami, zdobyło ok. 4 proc. głosów oddanych na wszystkich włodarzy w kraju, a w miastach na prawach powiatów wynik ten wyniósł ponad 11 proc.

- W 2018 r. to jeszcze przyrosło, tzn. 54 posłów próbowało zaistnieć w samorządzie i - najczęściej - zdobyć fotel prezydenta miasta. To oczywiście jest skomplikowane, bo oni startują w wyborach, żeby nikt inny w nich nie wystartował. I to nie jest moja teoria. Jeden z posłów partii rządzącej powiedział w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim: "My wiemy, że z Żukiem nie mamy żadnych szans, ale chodzi o to, żeby nie pojawił się żaden kandydat, który namiesza w przyszłym roku na listach wyborczych do Sejmu". To jedno zdanie wyjaśnia cały mechanizm - mówi politolog.

Z samorządu do parlamentu? Za duże ryzyko

O ile, jak zauważa Jarosław Flis, w "starych" partiach 30 proc. głosów zdobywają radni, to w nowych ugrupowaniach, które na przestrzeni lat wyrastały na polskiej scenie politycznej (Ruch Palikota, Nowoczesna, Kukiz'15 i inne), poziom osadzenia w samorządach był dramatycznie mniejszy.

- To znaczy, że samorządowcy nie garną się do polityki, bo obawiają się, że więcej mogą stracić niż zyskać. Tak uważa ta połowa, która nie identyfikuje się z żadną partią. Druga połowa garnie się do do polityki, bo ma gdzie - mówi politolog.

I zwraca uwagę na różnicę między polską i czeską scenę polityczną, która nie jest bez znaczenia na decyzje o starcie samorządowców w wyborach parlamentarnych.

Czytaj też: Z sejmiku do poselskiej ławy. Oto najmłodszy poseł w nowej kadencji

- Trzeba zauważyć, że te partie, które przed 20 laty miały w Polsce 50 proc. poparcia, mają teraz 70 proc., a nie jak w Czechach, gdzie poparcie było na poziomie 70 proc., a obecnie wynosi 10 proc. Z polskiej polityki odchodzi pokolenie Solidarności, a wchodzi pokolenie samorządności - podkreśla Flis.

Na samorządności, jak wskazuje, "wypłynęli" też czołowi politycy.

- Obecny prezydent, premier, poprzednia pani premier - jakie mają wspólne cechy, które odróżniają ich od Komorowskiego, Tuska i Kaczyńskiego? To, że byli radnymi. Duda był radnym w Krakowie, Morawiecki w Sejmiku województwa, cała kariera Szydło była oparta na samorządzie, Kosiniak-Kamysz był radnym. Ci, którzy mieli za sobą karierą samorządową, zgarnęli w ostatnich wyborach prezydenckich ponad 70 proc. głosów. U nas nie trzeba robić sobie furtki, jak główne drzwi są szeroko otwarte - uważa politolog.