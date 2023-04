Zarobki Polaków rosną. Mimo to wciąż wielu osobom zagraża ubóstwo

Z danych GUS wynika m.in., że przeciętny Polak miał w 2021 r. do dyspozycji ponad dwukrotnie więcej niż w 2008 r. (fot. Pixabay)

Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego Polacy mają do dyspozycji coraz wyższe sumy pieniędzy. Zanikają także nierówności pomiędzy osobami zarabiającymi najlepiej a tymi zarabiającymi najgorzej. W nieznacznym stopniu spadła liczba zagrożonych ubóstwem.

Przeciętny roczny dochód do dyspozycji na jednego Polaka wyniósł w 2021 r. 40 702 zł - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Pomiędzy rokiem 2008 a rokiem 2021 najszybciej rosły dochody tych osób, które zostały zaliczone do grupy najgorzej zarabiających.

W wymienionych latach następował spadek osób zagrożonych ubóstwem - choć działo się to powoli.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2021 r. przeciętny dochód Polaków wynosił 40 702 zł rocznie. Przyjmując jako punkt odniesienia rok 2008, mówimy zatem o wzroście przeciętnego dochodu o 118 proc. (z 18 690 zł). Jeżeli zaś wziąć pod uwagę rok 2020, przeciętny dochód w Polsce wzrósł o 6 proc. (z poziomu 38 280 zł).

W 2008 r. dochód mniejszy niż średnia zanotowano wśród 63 proc. Polaków. Już w latach 2020 i 2021 odsetek ten spadł do 59 proc.

Przeciętny ekwiwalentny dochód do dyspozycji, mediana oraz wskaźnik mediany do dochodu (źródło: GUS)

Najubożsi zanotowali największy przyrost dochodów

GUS przeanalizował także przeciętny dochód w tzw. grupach kwintylowych - jest to 5 przedziałów populacji liczonych po 20 proc. na każdą. Zauważono w nich nierównomierny wzrost.

Procentowo, największy przyrost dochodów zanotowano w I grupie, czyli osób o najniższych dochodach. Pomiędzy rokiem 2008 a 2021 ich przeciętny dochód wzrósł o 148 proc. Najniższy wzrost dochodów odnotowano z kolei w grupie osób zarabiających najwięcej, choć i tak wyniósł on 95 proc.

Oznacza to, że dochody osób zarabiających najmniej rosły szybciej niż dochody w zamożniejszych grupach. Porównując przeciętne dochody w grupach kwintylowych w ostatnich dwóch latach, widać dalsze, choć niewielkie wzrosty, ale są one bardziej wyrównane (dla grup I-IV w przedziale od 7,0 proc. do 8,0 proc. i najniższy wzrost dla grupy V - 5,0 proc.).

Przeciętny dochód do dyspozycji według grup kwintylowych w 2008, 2020, 2021 r. (źródło: GUS)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem ledwo drgnęła

W oparciu o tzw. progi zagrożenia ubóstwem (o nich za chwilę) GUS wylicza odsetek populacji zagrożonej ubóstwem relatywnym. Tutaj jednak bierze się pod uwagę trzy wskaźniki, i tak skalę ubóstwa oblicza się:

- biorąc pod uwagę dochody z transferów społecznych (świadczenia socjalne, rodzinne, ale także renty i emerytury);

- nie wliczając do dochodów transferów społecznych innych niż emerytury i renty;

- nie wliczając do dochodów żadnych transferów społecznych.

W pierwszej z tych grup zagrożenie ubóstwem od roku 2008 spadło z 16,9 proc. do 14,8 proc. W drugiej - odsetek spadł z 25,1 proc., do 23 proc., a w trzeciej spadł z 44,1 proc. do 43,7 proc.

Jak komentują badacze GUS, transfery społeczne wpłynęły znacząco na ograniczenie skali zagrożenia ubóstwem relatywnym.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w 2008, 2020 i 2021 r. (źródło: GUS)

Liczbę osób zagrożonych ubóstwem oblicza się na podstawie tzw. progów zagrożenia dla analizowanych lat. Progi te oblicza się jako 60 proc. krajowej mediany rocznych ekwiwalentów dochodów do dyspozycji, po uwzględnieniu transferów społecznych.

Progi ubóstwa dzieli się na dwa rodzaje gospodarstw domowych. W skład pierwszego z nich wchodzi jedna osoba dorosła, a drugiego dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci.

Jak wynika z danych GUS, zarówno dla pierwszego, jak i dla drugiego rodzaju gospodarstwa domowego progi ubóstwa w latach 2008-2021 wzrosły dwukrotnie.

Progi zagrożenia ubóstwem dla lat badania 2008, 2020, 2021 (źródło: GUS)

