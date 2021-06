Złamał prawo, czy nie złamał? Zdaniem urzędu nie. Częstochowski radny nie straci mandatu

W kwietniu 2021 r. do Rady Miasta Częstochowy dotarło pismo Iwony Andruszkiewicz, wicedyrektorki Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Poinformowała w nim, że „organ nadzoru powziął informacje”, iż radny Jacek Krawczyk pełni funkcję pełnomocnika zarządu Oczyszczalni Ścieków „Warta” SA (spółka miejska), w związku z czym oczekuje wyjaśnień rady, ponieważ mogło dojść do złamania przepisów.

Zgodnie z art. 24f ust. 2 ustawy samorządowej radny nie może być członkiem „władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikiem spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych ani przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby”. Jeśli natomiast łączy te dwie funkcje, jego mandat musi zostać wygaszony, chyba że radny zrezygnuje z bycia pełnomocnikiem.

W przypadku Jacka Krawczyka nie będzie to konieczne. Sam zainteresowany – za pośrednictwem mediów społecznościowych – poinformował wczoraj, 15 czerwca 2021 r., że wojewoda nie dopatrzył się naruszenia prawa.

Najpierw zwrócił uwagę, że „dwa miesiące temu padł ofiarą donosu, który w swoim założeniu miał potwierdzić naruszenie przeze niego prawa i pozbawić go mandatu radnego.

„Wojewoda Śląski po analizie dostarczonych dokumentów uznał moje wyjaśnienia za zasadne oraz potwierdził, że nie doszło do naruszenia prawa w związku z wykonywaną przeze mnie pracą i pełnieniem mandatu radnego, co zamyka sprawę definitywnie. Cieszę się, że będę w dalszym ciągu sprawował mandat radnego i rozwiązywał problemy mieszkańców naszego miasta” – skomentował na Facebooku wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy, w której należy do klubu „Wspólnie dla Częstochowy”, a dawniej był członkiem klubów PO i KO.

Potwierdza to urząd wojewódzki.

"Z dokładnej analizy nadesłanych dokumentów, statutu oraz regulaminu organizacyjnego wynika, iż nie doszło tutaj do naruszenia prawa. Zakres pełnionych obowiązków wskazuje, że radny nie pełni żadnych obowiązków reprezentacyjnych, ani nie udzielono mu żadnego pełnomocnictwa" - poinformowała rzecznik wojewody Alina Kucharzewska, cytowana przez portal "Częstochowa Nasze Miasto".

ŚUW przyznaje, że z zakresu ogólnego obowiązków i odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku wprawdzie wynika, iż do obowiązków radnego należy m.in. planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej oraz gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, ale czynności te wykonywane mają być w ramach zwykłego stosunku pracy. A jedynym właścicielem Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. w Częstochowie jest samorząd miasta Częstochowy.