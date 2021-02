Zmiany w obostrzeniach. Rząd robi krok wstecz

Chcielibyśmy, by restrykcje obowiązywały nie we wszystkich województwach. Nowe restrykcje będą dotyczyły wyłącznie województwa warmińsko-mazurskiego - dodał.

Nauka w klasach 1-3 szkół podstawowych wraca do zdalnego trybu. Galerie, kina, muzea i inne miejsca kultury, a także baseny, czy hotele będą zamknięte - wyjaśnił.

W całej Polsce będzie obowiązywał także zakaz zasłaniania ust i nosa przyłbicami i szalikami. - Przyłbice i chusty mogą być stosowane jedynie dodatkowo - zapowiedział Niedzielski.

- Mamy do czynienia z bardzo dynamiczną zmianą - ta zmiana to jest ponad 20 procent. W zeszłym tygodniu mieliśmy mniej więcej 73 tysięce zleceń w ciągu całego tygodnia od lekarzy rodzinnych, czyli osoby, które przychodziły na miejsce z objawami, czy identyfikujące ryzyko, otrzymywały takie zlecenia. W tym tygodniu już przekroczyliśmy liczbę 90 tysięcy" - powiedział Adam Niedzielski. Jak dodał, jest to zmiana, która wynosi dokładnie 24 procent.

Trzecia fala koronawirusa

- Trzecia fala się rozpędza. Dynamika liczby zakażeń rośnie. Coraz więcej łóżek covidowych jest zajętych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowujemy dzienny wzrost liczby zakażonych osób. Dziś mamy 12 146 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Przekroczyliśmy barierę 10 tys. Ta dynamika zaczyna być przedmiotem troski, bo wzrosty, z którymi mamy teraz do czynienia stają się naprawdę coraz większe i dynamika zakażeń zaczyna doganiać tę, z którą mieliśmy do czynienia na początku drugiej fali, w październiku - powiedział minister zdrowia.

- Jesteśmy już w sytuacji, kiedy średnia dzienna na tle ostatniego tygodnia osiągnęła poziom 8 tys. przypadków, a tydzień temu było niecałe 6 tys. przypadków. Czyli z tygodnia na tydzień obserwujemy wzrost o blisko 1/3 - powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że nie jest to jedyny parametr, który wskazuje na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej.

Trzecią falę zakażeń - według szefa resortu zdrowia - widać też po liczbie wykonanych badań.

- W poprzednich tygodniach ta średnia badań oscylowała wokół 40 tysięcy. Teraz już jest wyraźnie na poziomie 45 tysięcy, a dzisiaj już przekroczyliśmy poziom 60 tysięcy badań.

Odnosząc się do systemu szpitalnictwa, minister zdrowia podkreślił, że odwróciła się tendencja, która miała miejsce w ostatnich wielu tygodniach systematycznego zmniejszenia liczby zajętych łóżek.