300 Plus do ZUS. Związkowcy ostrzegają przed zwolnieniami w samorządach

Jak przekonuje, nie zmienia tego fakt, że w projekcie nowelizacji założono realizację programu wyłącznie z wykorzystaniem platform internetowych. Związkowcy przypominają bowiem, że w 2020 r. na ogólną liczbę 3,19 mln wniosków o świadczenie „Dobry Start” prawie milion zostało złożonych w tradycyjnej formie papierowej. Jak przekonują z tej formy korzystały w dużej mierze rodziny ubogie, z mniejszych ośrodków miejskich lub wsi, a także rodziny wykluczone cyfrowo.

- Projektodawcy planującemu oszczędności w zakresie kosztów obsługi Programu, nie powinno umknąć, iż to właśnie te rodziny, szczególnie narażone na skutki wykluczenia, a więc wymagające wsparcia w zakresie doposażenia dzieci w okresie nauki w szkole, staną się głównie „ofiarami” ograniczonej dostępności i stworzonych barier w możliwości np. tradycyjnego złożenia wniosku, uzupełnienia braków w postępowaniu, a także znacznego oddalenia ich miejsca zamieszkania od jednostki ZUS, w której będzie istniała szansa na kontakt z urzędnikiem – argumentuje Federacja.

Zabraknie pracy dla osób zatrudnionych w samorządach?

W kontekście zmian dla funkcjonowania samorządowych podmiotów do tej pory zajmujących się obsługą programu „Dobry Start” związkowcy doceniają zakładane odciążenie tych jednostek, ale ostrzegają, że wprowadzenie tak istotnych zmian w programie na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego, doprowadzić może do pozbawienia zatrudnienia tych pracowników JST, którzy byli zatrudnieni do tego programu i ich wynagrodzenia były dofinansowane z kosztów obsługi tego programu.

- Nadto – na rok 2021 wojewodowie zatwierdzili już plany wydatków i uruchomili wypłatę dotacji przekazywanych do JST, z których to pokrywane są wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji ww. programu. Gminy, szczególnie mniejsze, planując wydatki budżetowe, a także organizację pracy w tym zakresie, przygotowały się i podejmowały kluczowe decyzje, tak jakby program w 2021 r. był nadal realizowany - zwraca uwagę Federacja.

Związkowcy przypominają ponadto, że od lat sygnalizowali w resorcie o prawdopodobnych nieprawidłowościach w wykorzystywaniu środków z kosztów obsługi świadczeń przeznaczonych dla rodzin wskazując na potrzebę zmian legislacyjnych, które pozwoliłby z jednej strony na „uszczelnienie” systemu, z drugiej zaś na przeznaczenie gwarantowanej części kosztów obsługi na wynagrodzenia realizujących te zadania pracowników.

- Tymczasem zamiast postulowanych zmian, niejako „na skróty” zmienia się wyłącznie realizatora prowadzonych postępowań w tym zakresie, co przypomina bardziej strategię „zbitego termometru” niż leczenie przyczyn prawdopodobnych naruszeń - stwierdza Federacja, która proponuje, by „mając uwadze słuszny interes i dobro obywateli oraz samych pracowników” odstąpić od zakładanych zmian lub przynajmniej opóźnić termin wejścia ich w życie do 1 stycznia 2022 r.