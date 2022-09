6 tys. na rękę mu wystarcza. Burmistrz co miesiąc rozdaje "nadwyżkę"

W 2021 r. zmieniły się przepisy dotyczące wynagradzania samorządowców, które - mówiąc w skrócie - polegały na podwyższeniu ich uposażenia. Jednak burmistrz Malborka Marek Charzewski od początku uważał, że jego poprzednia pensja była "dobra". W ciągu roku przekazał ze swojej "nadwyżki" na cele społeczne ponad 33 tys. zł.

Od samego początku twierdził, że podwyżki płac samorządowców to błąd, a pieniądze można wykorzystać lepiej. Zdecydował się przeznaczać "nadwyżkę" na cele społeczne.

Chodzi o Marka Charzewskiego, burmistrza Malborka.

Po roku obowiązywania nowych przepisów dotyczących wynagrodzeń, burmistrz podsumował, na co i ile "nadwyżki" wydał.

W 2021 r. wprowadzono nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmieniła się przede wszystkim kwota bazowa do obliczania wynagrodzenia podstawowego, a także wprowadzono "widełki" zapewniające włodarzom wynagrodzenie minimalne.

Ze zmianą przepisów nie może pogodzić się Marek Charzewski, burmistrz Malborka. Od początku obowiązywania nowych przepisów przekazuje nieuzasadnioną - jego zdaniem - podwyżkę na cele społeczne. Przez niespełna 12 miesięcy uzbierało się ponad 33 tys. zł.

6 tys. na rękę to dobra wypłata

Przed wspominaną nowelizacją przepisów, Marek Charzewski miał ustalone wynagrodzenie na poziomie 9,1 tys. zł brutto. Po zmianie prawa radni nie mogli przyznać mu mniej, niż 16 tys. zł brutto.

Jak sam wylicza w rozmowie z portalem naszemiasto.pl, daje do miesięczną różnicę "na rękę" w wysokości około 4 tys. zł. Sam uważa, że kwota 6,1 tys. zł netto, którą otrzymuje na konto, w zupełności wystarcza na zaspokojenie jego samego oraz jego rodziny.

- Uważam, że to nie czas na podwyżki, a pieniądze, które trzeba na nie zabezpieczyć w budżecie, można byłoby wykorzystać efektywniej. Obiecałem mieszkańcom, że do końca kadencji nie będę chciał podwyżki, a jeżeli ją otrzymam, to pieniądze przekażę na cele społeczne, związane z promocją miasta, dziećmi i młodzieżą. Na każdym posiedzeniu rady poinformuję, w jaki sposób zostaną spożytkowane, żeby nie pozostawiać nikomu żadnych wątpliwości - mówił w 2021 w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl.

Na co burmistrz wydaje dodatkowe pieniądze?

Resztę - jak sam mówi - przeznacza na cele społeczne. Niemal przy każdej sesji składa radnym sprawozdanie z tego, na co przeznaczył "nadwyżkę" swojej pensji.

W ostatnim czasie były to m.in. opłacenie z prywatnych pieniędzy promocji miejskich wydarzeń w mediach społecznościowych (np. Dni Malborka czy kino letnie). Wyłożył pieniądze także na kampanię informacyjną dotyczącą bezpłatnej komunikacji w Malborku czy też możliwości oddawania elektrośmieci.

Ponadto, na liście "beneficjentów" burmistrza Malborka znalazły się organizacje społeczne, takie jak: Polski Związek Niewidomych, Fundacja Nadzieja II, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się.

Burmistrz Malborka dofinansował także Wiosenne Dni Seniora, a sam angażuje się w akcje charytatywne.

Ile zarabia wójt, burmistrz, prezydent miasta?

Przypomnijmy, że zarobki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od lat zawierają cztery składowe. To wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę.

Z wymienionych tylko dodatek funkcyjny nie jest obligatoryjny, co oznacza, że rada gminy nie musi go włodarzowi przyznawać. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę (obligatoryjnego) wynosi 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po przepracowaniu 5 lat i zwiększa się co roku o 1 proc. - aż do 20 proc.

Nowością w znowelizowanych w 2021 r. przepisach stało się wynagrodzenie minimalne, wynoszące 80 proc. maksymalnego. Biorąc te dwa składniki pod uwagę, radni ustalając wynagrodzenie dla swojego włodarza, będą musieli się zmieścić w o wiele węższych widełkach. Oto one.

Wójt, burmistrz gminy do 15 tys. mieszkańców:

wynagrodzenie minimalne 13 936 zł – wynagrodzenie maksymalne 17 420 zł

Wójt, burmistrz gminy w granicach 15-100 tys. mieszkańców:

min. 14 435 zł – maks. 18 044 zł

Burmistrz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców:

min. 14 788 zł – maks. 18 486 zł

Prezydent miasta do 300 tys. mieszkańców:

min. 14 788 zł – maks. 18 486 zł

Prezydent miasta powyżej 300 tys. mieszkańców:

min. 15 464 zł – maks. 19 331 zł.

Prezydent miasta stołecznego Warszawy:

min. 16 033 zł – maks. 20 041 zł

Co jednak ważne, wymienione kwoty maksymalne mogą w praktyce wynieść więcej. Chodzi o to, że dotychczas wynagrodzenie maksymalne ustalało się na podstawie sumy wszystkich czterech składowych uposażenia włodarza. Nowelizacja ustawy sprawiła, że nie będzie w tym przypadku brana pod uwagę tzw. wysługa lat.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o edukacji, strajku i nowym roku szkolnym

Najważniejsze w tym roku wybory tuż-tuż. Kandydaci starli się w debacie!

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.