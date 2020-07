Apel Północnej Izby Gospodarczej: kryteria przyznawania pomocy są wygórowane

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie uznaje kryterium kwalifikujące przedsiębiorstwa do wsparcia na poziomie trzymiesięcznego spadku przychodów o 70 proc. za zbyt wysokie i dyskwalifikujące wiele firm z możliwości ubiegania się o pomoc. Apeluje o obniżenie kryterium spadku dochodów do 50 proc.

Izba zauważa, że wyrażana przez przedsiębiorców i specjalistów w czasie wstępnych konsultacji z urzędem marszałkowskim opinia była zupełnie inna niż ostateczna decyzja zarządu województwa. Dlatego zwróciła się do marszałka województwa zachodniopomorskiego o zmianę kryteriów wsparcia dla przedsiębiorców.

PIG pisze: Jednym z naszych licznych działań wspierających przedsiębiorców i mających na celu łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego było zaangażowanie się w prace nad programem grantów na kapitał obrotowy uruchamianym przez samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, podczas których braliśmy udział w konsultacjach koordynowanych przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych. W tym celu przeprowadziliśmy własne konsultacje ze zrzeszonymi w Izbie przedsiębiorcami, pytając ich o preferencje i sugerowane kryteria przyznawania grantów. Przedstawiliśmy jasno nasze stanowisko i wskazania, mając na uwadze docelowe uwzględnienie w ostatecznym kształcie kryteriów dostępu do programu, realnego głosu i potrzeb przedsiębiorców z regionu zachodniopomorskiego.

Po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski kryteriów dostępu do grantów, PIG postanowiła zaapelować o ich złagodzenie i umożliwienie wnioskowania o środki szerszemu gronu przedsiębiorców. Zdaniem Izby, województwo zachodniopomorskie ma najbardziej rygorystyczne warunki przyznawania grantów w całej Polsce. Izba uważa, że przyznawanie środków przedsiębiorcom, którzy w ciągu trzech miesięcy odnotowali średni spadek wielkości 70 proc., to finansowanie firm, które są w ekstremalnie trudnej sytuacji i nierzadko z takiego kryzysu nie będą w stanie wyjść, nawet po otrzymaniu dofinansowania. Izba uważa, że ustalenie tak wysokiego progu spadku obrotów ogranicza spektrum branż, do tych, które były całkowicie wyłączone z działalności w czasie epidemii (np. branże rozrywkowa i turystyczna).

PIG proponuje obniżenie wymaganego kryterium spadku obrotów w przedsiębiorstwach wnioskujących o wsparcie do 50 proc. Dzięki temu, zdaniem Izby, więcej przedsiębiorstw będzie miało szanse na otrzymanie pomocy niezbędnej do zachowania i kontynuowania działalności, a program przyznawania grantów stanie się realnym narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, którzy najmocniej odczuli skutki pandemii koronawirusa.

Czytaj też: Ludzie, praca, bezrobocie w I kwartale 2020. Porównajcie dane z województw