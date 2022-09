Beata Pawłowska nową skarbnik Starachowic

1 października funkcję skarbnika Miasta Starachowice - głównego księgowego budżetu obejmie Beata Pawłowska, która przez ostatnie trzy lata była skarbnikiem Miasta Kielce.

Beata Pawłowska związana jest z samorządem terytorialnym od kilkunastu lat. W poprzednich latach była m.in. skarbnikiem Powiatu Ostrowieckiego oraz skarbnikiem Sandomierza. Następnie w lutym 2019 roku objęła funkcję skarbnika Kielc.

Pracowała także w Ministerstwie Finansów. Z wykształcenia jest ekonomistką, ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dodatkowo posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego. Ukończyła również studia Master of Business Administration - University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską.

Jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach.

- To osoba ceniona w środowisku ekonomicznym i finansowym. Bardzo cieszę się, że zdecydowała się do nas dołączyć - podkreśla Marek Materek, prezydent Starachowic. – Finanse miasta od 2014 roku, czyli naszej pierwszej kadencji, utrzymują się na bardzo dobrym, stabilnym poziomie, co pozwala na realizację wielu ważnych projektów i inwestycji. Chcemy kontynuować tę dobrą pracę w kolejnych latach, dodał.

Beata Pawłowska pod koniec kwietnia złożyła rezygnację z pracy w Kielcach. Na mocy zawartego porozumienia z Prezydentem Kielc pozostanie na dotychczasowym stanowisku do końca września. Od 1 października rozpocznie pracę w Starachowicach.

To kolejna osoba, która w ostatnim czasie trafiła z Kielc do Starachowic. W marcu tego roku dyrektorem Biura Prezydenta Miasta Starachowice został Tomasz Porębski, pełniący przez trzy poprzednie lata funkcję rzecznika prasowego prezydenta Kielc Bogdana Wenty. Sekretarzem Miasta Starachowice jest obecnie Janusz Koza, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego oraz sekretarz Miasta Kielce w latach 2002-2018.

