Bełchatów ma pomysł na wsparcie rzemieślników

Miasto rusza z nowym programem wparcia lokalnych przedsiębiorców, tym razem chodzi o rzemieślników. By promować przedstawicieli tzw. tradycyjnych profesji, a także zainteresować młodzież niszowymi branżami, powstanie mapa ginących zawodów. Lokalne zakłady rzemieślnicze można zgłaszać do 17 kwietnia.

Z rynku pracy znika wiele zawodów. Nie bez wpływu na ten proces jest rozwój technologiczny i spadek zainteresowania wykonywanymi przez rzemieślników pracami.

Automatyzacja produkcji spowodowała, że ręczne wykonywanie przedmiotów przestało być opłacalne.

Bełchatów chce to zmienić, tworząc mapę ginących zawodów. To pomysł władz miasta na wsparcie rzemieślników.

Szewcy, krawcy, tapicerzy, szklarze, a może parasolnicy, lutnicy, modystki. Niezależnie od wykonywanego fachu łączy ich wiedza, tradycja i historia. Dawniej rzemieślnicy byli uznanymi fachowcami i nie do pomyślenia było, by w jakimś miasteczku brakło dekarza, garncarza czy kowala. Niektóre zawody powoli się odradzają, głównie dzięki coraz większej modzie na wyroby rzemieślnicze. Proces ten jednak przebiega powoli, co bezpośrednio wiąże się z wysoką ceną oferowanych przez rzemieślników produktów.

Władze Bełchatowa chcą wspomóc rzemieślników i w tym celu przygotuje tzw. ginących zawodów. To pomysł prezydenta Bełchatowa Marioli Czechowskiej na wsparcie lokalnych mistrzów oraz prowadzonych przez nich zakładów.

- Naszym celem jest przede wszystkim pobudzenie zainteresowania produktami i usługami rękodzielniczymi. Bez wątpienia cechuje je wysoka jakość, która zasługuje na docenienie. Jestem przekonana, że wkraczająca na rynek pracy młodzież, wybierając tradycyjne profesje, może odnieść sukces zawodowy - mówi prezydent Czechowska.

Mieszkańcy Bełchatowa mogą zgłaszać zakłady i pracownie oferujące usługi rzemieślnicze. Dzięki tym informacjom powstanie wspomniana mapa ginących zawodów. Informacje o mistrzach i czeladnikach przesyłać można do 17 kwietnia na dwa sposoby: mailowo na adres wrm@um.belchatow.pl lub w wiadomości prywatnej na oficjalnym profilu facebookowym urzędu miasta.

Promować rzemiosło

W połowie 2018 r. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu rozpoczął realizację programu "Zaułek rzemiosła", który promuje i chroni cenione i poszukiwane specjalności rzemieślnicze.

Jego uczestnicy mogą skorzystać z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, w których płacą czynsz o połowę niższy niż aktualna stawka rynkowa. Do tego wszystkie lokale, które biorą udział w programie, są odpowiednio oznakowane, a prowadzone w nich firmy - promowane. Uczestnicy mogą też wziąć udział w szkoleniach i skorzystać z doradztwa specjalistycznego.

- Naszym celem jest przywrócenie funkcji handlowo-usługowych w lokalach w centrum miasta - podkreślał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Równowaga została poważnie zachwiana, gdy na skutek nieprzemyślanych decyzji w mieście powstało wiele galerii handlowych. Teraz jest odpowiedni moment na zmiany. Świadome zagospodarowanie miejskich lokali pozwoli nam przywrócić świetność centrum miasta i ożywić je gospodarczo - przekonywał samorządowiec.