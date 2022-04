Braki kadrowe na kolei. Uchodźcy też mogą aplikować

Wspomniane wymagania określa m.in. art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, który wskazuje, że licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: nie była karana za przestępstwo umyślne; ukończyła 18 lat; ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe; spełnia odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty; odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Ponadto wymagania wobec maszynistów reguluje Dyrektywa 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego UE oraz zmiana do powyższej dyrektywy dotycząca wymagań językowych.

PKP Intercity 12 Ukraińców już zatrudnia. Przyjdą kolejni?

- W ramach przepisów wewnętrznych spółki wymagane jest na stanowisku maszynisty posiadanie wykształcenia średniego - dodaje Agnieszka Serbeńska. - PKP Intercity pokrywa koszty szkolenia wszystkich kandydatów na świadectwo maszynisty. W przypadku licencji maszynisty kandydaci pokrywają koszty samodzielnie, ewentualnie przez urzędy pracy lub inne organy po wprowadzeniu odpowiednich regulacji w zakresie wsparcia w nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez uchodźców z Ukrainy. Nie wykluczamy jednak częściowego partycypowania w kosztach - wskazuje.

Intercity oferuje pracę na różnorodnych stanowiskach i zapewnia, że jest otwarte na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Na większości stanowisk wymagana jest jednak znajomość języka polskiego – na różnym poziomie, w zależności od rodzaju stanowiska.

- Wymogi te będą wyższe dla stanowisk administracyjnych, a nieco niższe dla pracowników warsztatów (np. mechaników, ślusarzy, rzemieślników). Spółka ma duże zapotrzebowanie na przedstawicieli tej grupy zawodowej - informuje PKP Intercity.

Aktualnie przewoźnik zatrudnia 12 osób z ukraińskim paszportem, z czego dwie przyjęto już w trakcie wojny.

Ukrainiec może zostać maszynistą, dyspozytorem i rewidentem taboru

Koleje Śląskie prowadzą ciągły nabór na stanowisko maszynisty.

- Właśnie rozpoczął się kurs na maszynistę i 15 kandydatów podjęło pracę w Kolejach Śląskich. W perspektywie 1-2 lat będą pracować w KŚ na stanowisku maszynisty – mówi Jakub Wosik, naczelnik Działu Obsługi Pasażera.

Spółka podkreśla, że od początku wojny we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy monitoruje sytuację przybyłych obywateli Ukrainy. I zaprasza do aplikowania o pracę.

- Posiadamy własny ośrodek szkoleń i pokrywamy koszt szkolenia na świadectwo maszynisty. Jeżeli chodzi o inne stanowiska w spółce, to oczywiście zapewniamy szkolenie stanowiskowe oraz okres "pracy pod nadzorem" - mówi Jakub Wosik.

Poza maszynistami Koleje Śląskie poszukują m.in. rewidentów taboru, elektromonterów i dyspozytorów. Obywateli Ukrainy już zatrudniają, podobnie zresztą jak podwykonawcy spółki i firmy z nią współpracujące.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna prowadzi rekrutację

Nowych maszynistów poszukuje też Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Jeśli kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje i zna język polski, stanowisko może objąć także Ukrainiec lub Ukrainka.

- Istnieje możliwość pokrycia kosztów szkolenia na świadectwo maszynisty (szkolimy w swoim Ośrodku Szkolenia na podstawie tzw. lojalki). Trzeba jednak pamiętać, iż proces szkolenia na świadectwo maszynisty trwa ok. 2 lata. Warunkiem przystąpienia do tego szkolenia jest posiadanie licencji maszynisty. W przypadku cudzoziemców, oprócz szkoleń, niezbędnym warunkiem jest posiadanie nr PESEL oraz znajomość języka polskiego - wyjaśnia naczelnik Wydziału

Komunikacji Społecznej i Marketingu ŁKA Joanna Osińska.

Łódzka kolej oferuje również zatrudnienia na innych stanowiskach. Niebawem zamierza uruchomić kurs na konduktora. Tu również potrzebna jest znajomość języka polskiego oraz posiadanie numeru PESEL.

- Obecnie nie zatrudniamy obywateli Ukrainy - mówi Joanna Osińska.

SKM w Warszawie i Koleje Mazowieckie nie potrzebują nowych maszynistów

Trzy osoby pochodzenia ukraińskiego zatrudnia obecnie Szybka Kolej Miejska w Warszawie – jedna pracuje jako kierowniczka pociągu, dwie natomiast w administracji. Potrzeb w zakresie maszynistów póki co firma nie ma.

- Posiadamy odpowiednią liczbę maszynistów do obsługi realizowanych połączeń. W związku z zakupem 21 nowych pojazdów, z wyprzedzeniem zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy dodatkową grupę maszynistów - informuje Zuzanna Szopowska-Konop, rzeczniczka prasowa spółki.

Braków, jeśli chodzi o maszynistów nie mają też na razie Koleje Mazowieckie.

- Większość stanowisk w Kolejach Mazowieckich związanych jest z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Aby zdobyć uprawnienia do pracy na tego typu stanowiskach, należy spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. Ponadto, ze względu na specyfikę działania spółki, na wszystkich stanowiskach niezbędna jest znajomość języka polskiego. Wynika to z konieczności komunikacji z innymi pracownikami i podróżnymi oraz opanowania licznych wewnętrznych dokumentów normatywnych. Konieczne jest także przejście przeszkolenia zakończonego egzaminami kwalifikacyjnymi - stwierdza rzeczniczka KM Donata Nowakowska.

Mazowiecka spółka nie ma w obecnej kadrze obywateli Ukrainy.

Ile zarabia maszynista i konduktor

Wynagrodzenie maszynisty średnio w skali kraju to nieco ponad 5000 zł brutto na miesiąc. Pensje są jednak różne w zależności od stażu pracy, miejsca zatrudnienia i rodzaju obsługiwanych pojazdów, wahając się od niespełna 4000 do ponad 6000 zł brutto. Konduktor zwykle może zarobić ok. 4000 zł brutto miesięcznie, choć i tu występuje zróżnicowanie.