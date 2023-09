Branża wod. kan. na minusie, ale w pensjach prezesów kryzysu brak. Kwoty robią wrażenie

Przedsiębiorstwa wod.-kan. szorują po dnie. Mówi się, że tak źle w branży jeszcze nie było. Patrząc jednak na pensje prezesów spółek komunalnych w największych miastach, trudno mówić o kryzysie...

Kielce, Wrocław, Kraków, Warszawa - to miasta wojewódzkie, w których prezesi komunalnych spółek wodociągowych zarobili najwięcej w 2022 r.

Z najmniejszymi zarobkami są obecnie szefowie przedsiębiorstw w Opolu, Toruniu, Rzeszowie i Szczecinie. R óżnice w wysokości rocznych dochodów prezesów w poszczególnych miastach są ogromne.

Zdaniem związkowców wynagrodzenia szefów spółek komunalnych powinny być zależne od sytuacji ekonomicznej i od tego, co dostają zwykli pracownicy.

Wzrost kosztów ciągnie branżę wod.-kan. w dół

Jak alarmował Związek Miast Polskich, w ubiegłym roku aż 71 proc. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych miało ujemny wynik finansowy. Powód? Ogromy wzrost kosztów. Branża i samorządowcy wskazują przede wszystkim na wysoki wzrost cen energii. Nie bez znaczenia jest też inflacja podnosząca ceny materiałów, ceny paliwa.

- To sytuacja bez precedensu. Rosną obawy samorządowców, że przedsiębiorstwa te zaczną upadać, a przecież zapewnienie mieszkańcom wody i odprowadzenie ścieków jest jednym z podstawowych zadań gmin - alarmował w maju Związek Miast Polskich.

Po stronie wydatkowej spółek są też koszty osobowe, z pensjami członków zarządu włącznie.

Pensje prezesów ogranicza ustawa kominowa, ale na zarobki nie mają co narzekać

To, że prezesi spółek komunalnych zarabiają nieraz więcej od prezydentów miast, wiadomo nie od dziś. Samorządowcy tłumaczą, że spółki te działają przecież na zasadach prawa handlowego i potrzebują dobrych menadżerów, a by takich pozyskać, trzeba oferować konkurencyjne wynagrodzenia. Oczywiście w ramach przepisów prawa. Bo kluczowe w ustalaniu wynagrodzeń prezesów są zapisy tzw. ustawy kominowej.

Choć i z tym bywa problem, co wykazał lipcowy raport NIK z kontroli wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących spółki komunalne w woj. lubelskim.

Najwyższa Izba Kontroli przypomina, że w 2016 r. weszła w życie tzw. nowa ustawa kominowa, zgodnie z którą podstawą wymiaru, od której zależy wysokość wynagrodzeń członków organów zarządzających oraz organów nadzorczych, miało być przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ogłaszane corocznie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego. Przepisy ustaw okołobudżetowych na lata 2018-2022 „zamrażały” podstawę wymiaru wynagrodzeń dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek na poziomie obowiązującym w 2017 roku (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2016 r. wynosiło - 4403,78 zł).

Jak podkreśla jednak radca prawny Agata Kicińska na łamach portalu Prawodlapracodawcy.pl, samo zamrożenie podstawy wymiaru niekoniecznie musi oznaczać mniejsze wynagrodzenie. - Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostały sformułowanie przepisy umowy o świadczenie usług zarządzania - dodaje.

- Prezesi bardzo często zatrudniani są na kontraktach menadżerskich, nie na umowach o pracę, wiec tak jak sobie wynegocjują kontrakt z właścicielem, czyli z miastem, tak mają. Na to, jako związki, nie mamy wpływu - mówi w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Robert Jarota, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Przyznaje jednak, że wysokość zarobków prezesów bardzo boli zwykłych pracowników.

- Ja rozumiem, że odpowiedzialność zarządu jest bardzo duża, ale ich pensje powinny być też zależne od warunków ekonomicznych, jakie panują i od tego, co pracownicy dostali, bo to oni na wszystko pracują - dodaje Jarota.

Tym bardziej że z powodu wzrostu płacy minimalnej w branży nastąpiło duże spłaszczenie płac i coraz trudniej o nowych pracowników; tych doświadczonych z kolei trudno utrzymać.

Ci prezesi spółek wodociągowych zarabiają najwięcej

Postanowiliśmy sprawdzić, jak kształtowały się w ubiegłym roku wynagrodzenia szefów spółek wod.-kan. w miastach wojewódzkich.

Okazuje się, że próg pół miliona złotych rocznych dochodów przekroczyło już dwóch prezesów: Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich (536 024,61 zł), oraz Piotr Ziętara, prezes Wodociągów Miasta Krakowa (529 334, 37zł). Wprawdzie jest to kwota brutto i jak nawet zaznaczył Milcarz w oświadczeniu majątkowym, przyszło mu zapłacić ponad 114 tys. zł podatku, o 1,3 tys. niższa niż dwa lata wcześniej, ale i tak robi wrażenie.

W pierwszej czwórce pod względem wysokości zarobków w 2022 r. znaleźli się także: Witold Ziomek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (ponad 488 tys. zł), oraz Renata Tomasiuk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa (ponad 449 tys. zł).

Powyżej 300 tys. zł z racji pełnienia funkcji szefa komunalnej spółki wodociągowej w 2022 r. zarobiły jeszcze cztery osoby. To: Beata Wiśniewska, prezes Wodociągów Białostockich; Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy; Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów; Krzysztof Witkowski, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji.



Ci prezesi spółek wodociągowych zarabiają najmniej

Na tym tle „blado” - z niewiele ponad 143 tys. zł dochodu za 2022 r. - wypada Ireneusz Jaki, prezes Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. Tym bardziej że dwa lata wcześniej Jaki był w trójce najlepiej zarabiających szefów komunalnych spółek wodociągowych w miastach wojewódzkich. Na jego pensji bardziej niż kryzys w branży odbiła się jednak afera personalna w spółce i oskarżenia o mobbing. Przypomnijmy, jesienią ubiegłego roku rada nadzorcza zawiesiła Jakiego w pełnieniu funkcji prezesa. On sam nie zgadzał się z zarzutami, odwołał, a sąd przywrócił go na stanowisko.

Wśród najmniej zarabiających prezesów spółek wodociągowych w 2022 r. (w przedziale 200-250 tys. zł na rok) znaleźli się: Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów; Marek Ustrobiński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie; Bogusław Andrzejczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim; Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Oprócz prezesa Jakiego mniejsze roczne zarobki w 2022 r. w porównaniu z rokiem 2020 odnotowali szefowie spółek w Olsztynie (mniej o ok 79,5 tys. zł) , w Katowicach (mniej o ok 23,5 tys.) i Wrocławiu (mniej o niecałe 700 zł).

W powyższym zestawieniu nie ma Poznania, gdzie dostarczaniem wody zajmuje się spółka Aquanet. Wprawdzie ponad 97 proc. udziału w jej kapitale zakładowym mają gminy (głównie Poznań), ale 0,26 proc. udziałów pozostaje w rękach osób fizycznych. To wystarczy, by spółka nie była gminną osobą prawną w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a co za tym idzie - by zarząd nie był zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych z uwagi na niejednolitą strukturę własnościową spółki.

W Gdańsku zaś do końca ubiegłego roku za dostarczanie wody i odbiór ścieków odpowiadała francusko-gdańska spółka SAUR Neptun Gdańsk. Z początkiem 2023 r. 51 proc. akcji przekształciło Saur w spółkę komunalną pn. Gdańskie Wodociągi. Prezes Jacek Kieloch w oświadczeniu majątkowym poinformował, że kontrakt menedżerski zawarł 2 stycznia 2023 r. Mimo że wcześniej był wiceprezesem, a od lipca 2022 r. prezesem SNG, w BIP jego oświadczenia nie znajdziemy.

