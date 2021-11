Burmistrz jak pośrednik pracy. Nowy pomysł wzbudza sporo kontrowersji

Wstępne założenia programu krytykuje prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Jej zdaniem, w przypadku zauważenia punktowych niedociągnięć w obecnym systemie urzędów pracy należy je poprawić, ewentualnie usprawnić, zamiast tworzyć system od nowa. Nie widzi także przeszkód, aby już teraz samorządy zacieśniały współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy, na przykład w zakresie zapewnienia bezrobotnym transportu na dojazdy do pracy.

- Gminy - szczególnie te mniejsze - mogą nie być w stanie zapewnić pracy na swoim terenie. W takich przypadkach pracownika należy kierować do innej gminy, na przykład w ramach tego samego powiatu. Takie zadania już są realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. W tego rodzaju przypadkach przepływ informacji na "wyższym poziomie" może się okazać skuteczniejszy - uważa prof. Grażyna Spytek-Bandurska.

Jak dodaje, samorządy mają już dużo swoich zadań, a wprowadzenie pomysłu w życie wymagałoby od nich służb personalnych, przystosowania się do nowych zadań oraz zagwarantowania środków finansowych...

- Od lat mamy wyspecjalizowane służby w postaci urzędów pracy. One mają wiele narzędzi i pełnią swoją rolę dobrze. Samorządy nie mają takich służb poradnictwa zawodowego czy pośrednictwa. One są już świadczone przez urzędy, które zajmują się tymi kwestiami - w ramach aktywnej polityki rynku pracy - od lat. Już maja zapewnione zarówno narzędzia, jak i środki finansowe, spore doświadczenie i wiedzę. Jeżeli coś nie działa w tym systemie, należy lukę załatać a nie tworzyć nowe rozwiązanie - uważa Grażyna Spytek-Bandurska.

To praca szuka człowieka, a problemem pozostaje szara strefa

Zdaniem Tomasza Szczerby, burmistrza Wojkowic (woj. śląskie) większym problemem niż oficjalne bezrobocie jest rozwój tzw. szarej strefy.

- Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś chodzi do urzędu pracy tylko po to, żeby złożyć comiesięczny podpis, a potem "na czarno" dorabia na przykład w usługach sprzątania. Tu trzeba zastanowienia, jak sobie z tym problemem poradzić - uważa burmistrz.

Jego zdaniem problematyczna - przynajmniej z punktu widzenia samorządów jako pracodawców - jest kwestia ustawowo regulowanej pensji minimalnej.

- To sprawia, że spłaszcza się różnica pomiędzy pracownikami doświadczonymi a tymi, którzy dopiero rozpoczynają pracę w urzędzie. Młodzi absolwenci studiów mają coraz większe wymagania finansowe. Nikt nie przyjdzie pracować za najniższą krajową pensję... W urzędzie sami mamy problem, żeby znaleźć specjalistę ds. ochrony środowiska, a także specjalistę ds. inwestycji - a to stanowiska wymagające wysokich, specjalistycznych umiejętności. My ich nie możemy znaleźć, a mamy szukać pracy komuś innemu? - pyta retorycznie Tomasz Szczerba.

Jak kończy burmistrz Wojkowic: dzisiaj realia rynku pracy są takie, że pracownik już nie musi szukać pracy - to praca szuka jego.

Nikt nie miał tak ambitnych planów

Anna Górska przyznaje, że na razie za wcześnie na konkretne projekty ustaw w sprawie reformy polityki rynku pracy.

- Na razie musimy zbudować wokół naszych propozycji większość. Do tej pory nikt nie miał tak ambitnych planów, związanych z rynkiem pracy w Polsce. Na pewno konkretne propozycje legislacyjne będą nabierały kształtów, kiedy sami poczujemy, że udaje nam się przekonać innych parlamentarzystów - mówi Anna Górska.

Czy propozycje Lewicy Razem znajdą poparcie w Sejmie? Na razie ostrożnie na ten temat wypowiadają się nawet inni członkowie tego samego klubu parlamentarnego.

Posłanka Karolina Pawliczak z Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa, że sama inicjatywa warta jest rozważenia - przede wszystkim dlatego, że - jej zdaniem - urzędy pracy wymagają gruntowej reformy. Zaznacza jednak, że proponowane postulaty powinny zostać najpierw skonsultowane z samorządami, organizacjami pracodawców oraz związkami zawodowymi.

- Ponadto wiemy, że samorządy ostatnio przeżywają trudny finansowo czas, a wprowadzenie rozwiązań Polskiego Ładu prawdopodobnie jeszcze umniejszy ich przychody, stąd jeśli samorządy miałyby wziąć na siebie gwarancje i zobowiązanie zatrudnienia tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej życiowej sytuacji, to ważne, by określono przy tym źródło pełnego finansowania. Tak jak to winno być przy innych zleconych samorządom zadaniach, aby założenia te były spójne z rzeczywistością - mówi Karolina Pawliczak.