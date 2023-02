Burmistrz publikuje nietypowe ogłoszenie. Masz "jaja"? Ta praca jest dla ciebie

- Jeśli nie boisz się telefonów z informacjami "że jesteś złodziejem, idiotą i ku…ą" - to jest praca dla ciebie - napisała Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki zachęcając do pracy w magistracie.

- Jeśli wiesz, że budżet miasta to ograniczone środki na równanie dróg, a do tego potrafisz to wytłumaczyć ludziom w sposób przystępny i kulturalny - to wymarzona praca dla ciebie…

To fragment zamieszczonego na Facebooku przez burmistrz Kobyłki Edytę Zbieć ogłoszenia mającego zachęcić do pracy wydziale infrastruktury tamtejszego magistratu.

Pod postem w ciągu kilku godzin pojawiło się 120 komentarzy. Przeważają opinie przychylne autorce nietuzinowego ogłoszenia.

Jeśli pasuje ci, że bezpośrednio podlegasz mi…

- Szukam pracownika do wydziału infrastruktury w urzędzie Miasta Kobyłka. Obecny kierownik właśnie odchodzi do spokojniejszej, mniej stresującej pracy - napisała na Facebookowym profilu Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki (woj. mazowieckie).

Dalsza część zamieszczonego przez panią burmistrz ogłoszenia jest jeszcze ciekawsza. Poniżej kluczowe kryteria wyboru nowego pracownika magistratu w Kobyłce:

- Jeśli nie boisz się wyzwań, telefonów z informacjami "że jesteś złodziejem, idiotą i ku…ą". Masz tzw. „jaja” - to jest wymarzona praca dla ciebie.

- Jeśli wiesz, że budżet miasta to ograniczone środki na łatanie dziur i równanie dróg, a do tego potrafisz to wytłumaczyć ludziom w sposób przystępny i kulturalny - to wymarzona praca dla ciebie.

- Jeśli pasuje ci, że bezpośrednio podlegasz mi - czyli spotykamy się często, żeby przegadać i ustalić wszystkie sprawy wydziału. Jestem osobą konkretną, rzeczową i wymagającą, tego też wymagam od współpracowników - pisze burmistrz.

- Jeśli lubisz pieniądze, które podobno szczęścia nie dają, ale pozwalają godnie żyć, to musisz wiedzieć, że nie mam węża w kieszeni i dobrze zapłacę za twoją uczciwą pracę - dodaje Edyta Zbieć.

- Płeć nie ma znaczenia. Reszta jak w załączonym ogłoszeniu. Zapraszam do składania ofert - czytamy w niecodziennym anonsie.

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki zamieściła nietypowe ogłoszenie (Fot. Facebook)

Przeważają pozytywne recenzje nietypowego ogłoszenia

Pod postem w ciągu kilku godzin pojawiło się 120 komentarzy. Przeważają opinie przychylne autorce nietuzinowego ogłoszenia. Poniżej wybrane „recenzje”:

"Z taką ofertą pracy nigdy się nie spotkałam, jasno i szczegółowo SUPER pani BURMISTRZ!"

"Brzmi jak oferta małżeństwa, ale lepiej, bo jeszcze za to płacą!"

"Przezajefajna oferta! Pierwszy raz widzę tak idealnie opisane oczekiwania"

"Pani burmistrz trafiła w dziesiątkę"

"Konkretnie bez ściemy. Brawo Pani Burmistrz!"

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.