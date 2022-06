Bydgoszcz nadal bez miejskiej komunikacji. Kierowcy MZK nadal strajkują

Prezydent mówił także, że nie zgadza się na scenariusz szantażu i branie mieszkańców jako zakładników.

Mieszkańcy Bydgoszczy są jednak podzieleni - cześć popiera protest kierowców i rozumie ich determinacje. "Proszę nie nazywać mieszkańców zakładnikami bo większość z nas przychylnym okiem patrzy na dzisiejszą sytuację mimo trudności z dotarciem do pracy, lekarza itp.

A jeśli uważa Pan, że jednak nimi jesteśmy, to warto zauważyć, że Pan też jest temu winny." - czytamy w komentarzach na profilu prezydenta.

"Bydgoszczanie popierają protest. W tym chorym kraju i mieście ci którzy pracują na rzecz społeczeństwa zarabiają głodowe pensje. Ochrona Zdrowia, komunikacja, Panie prezydencie Bruski wszyscy mieliśmy okazję poznać zarobki straży miejskiej w Bydgoszcz…" - pisze innym z mieszkańców.

Choć oczywiście problemy z dojazdem dają się mieszkańcom we znaki: Panie daj im ta podwyżkę i niech jadą bo ile to ma trwać ?? Człowiek ani do pracy ani nigdzie dojechać nie może !! Za co płacę 108 zł ? Żeby iść pieszo ?? Żenada ! - pisze pod postem prezydenta na FB jedna z mieszkanek.

Dziś (27 czerwca) prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy, których pracownicy rozpoczęli nielegalny strajk, ma złożyć rezygnację. To jeden z postulatów strajkujących kierowców.

Według informacji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej obecnie stawka za tzw. wozokilometr, jaką otrzymuje od miasta MZK wynosi 8,52 zł netto za autobus przegubowy i 7,65 zł netto za autobus krótki. W przypadku spółki Irex Trans, obsługującej część linii jest to odpowiednio 7,33 zł i 6,25 zł. ZDMiKP zaznaczył, że płaci na czas wszystkie opłaty na rzecz MZK za świadczone usługi.