Brakuje kierowców w komunikacji publicznej. Sytuację ratują Ukraińcy

Jeden z przewoźników w amerykańskim Seattle musiał zawiesić kilka linii autobusowych z powodu problemów kadrowych z kierowcami. Pojawiają się one na całym świecie i Polska nie jest wyjątkiem, ale okazuje się, że u nas z pomocą przychodzą Ukraińcy.

Tylko w naszym kraju potrzeba ok. 150 tys. kierowców - ciężarówek, autokarów czy komunikacji publicznej. Tak wynika z raportu opracowanego przez firmę Trans.eu oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Przynajmniej u części przewoźników problem udaje się ograniczyć dzięki zatrudnianiu Ukraińców. MPK Poznań zatrudnia ich np. aż 71. Spółki miejskie zgodnie twierdzą, że kłopoty kadrowe nie mają jednak obecnie wpływu na realizację kursów.

- Oferujemy bezpłatne szkolenia, zapewniamy: kurs prawa jazdy kat. D, kurs kwalifikacji wstępnej oraz zatrudnienie na umowę o pracę. Zainteresowani muszą się jednak zobowiązać, że przepracują w spółce minimum 3 lata - informuje MPK Lublin.

Działający na terenie Seattle operator King County Metro Transit zmuszony był zawiesić funkcjonowanie 6 linii autobusowych. Nie był w stanie ich obsłużyć między 12 i 16 czerwca br. oraz od 20 do 23 czerwca. Ponadto niektóre kursy dzienne na 16 innych liniach zawiesił na okres od 12 czerwca do 1 września. Powodem jest m.in. niedobór kierowców. Firma zapewnia jednak, że prowadzi intensywną rekrutację i szkoli nowe osoby, żeby uzupełnić wakaty.

W Polsce potrzeba ok. 150 tys. zawodowych kierowców

O problemach kadrowych dotyczących kierowców zawodowych informowaliśmy już nie raz. Sprawa nie dotyczy tylko Polski czy Unii Europejskiej, ale również innych kontynentów. Jak czytamy w raporcie pt. "Rynek Transportowy w Polsce i Europie", opracowanym przez firmę Trans.eu oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, tylko w naszym kraju potrzeba ok. 150 tys. kierowców - ciężarówek, autokarów czy komunikacji publicznej. Powodem są na ogół z jednej strony niewystarczająco wysokie płace, a z drugiej wysokie koszty pozyskania odpowiednich kwalifikacji. Dlatego coraz więcej publicznych przewoźników stara się w pozyskiwaniu uprawnień pomagać, organizując szkolenia czy współfinansując cały proces.

Wiosną 2022 r. pytaliśmy w miejskich spółkach komunikacyjnych, jak u nich ta sytuacja wygląda oraz czy zatrudniają lub mają zamiar zatrudniać na stanowiska kierowców uchodźców z Ukrainy. Przewoźnicy deklarowali, że są otwarci na przyjezdnych zza naszej wschodniej granicy. Ale wówczas wśród uchodźców w Polsce były głównie kobiety i dzieci.

Ponad 850 kierowców w MPK Poznań, w tym 71 Ukraińców

MPK Poznań nie ukrywa swoich problemów z kierowcami i zaznacza, że jest jednym z wielu przedsiębiorstw komunikacyjnych, które muszą się z nimi borykać. W związku z tym spółka od dłuższego już czasu korzysta z usług agencji pracy oraz zleceniobiorców.

W poszukiwaniu kierowców MPK Poznań od dłuższego już czasu korzysta z usług agencji pracy oraz zleceniobiorców (Fot. MPK Poznań/Mateusz Halaburda)

- Obecnie zatrudniamy ok. 700 etatowych kierowców autobusów, korzystamy też z usług 105 pracowników tymczasowych oraz 52 osób na podstawie umów cywilno-prawnych. Wśród nich są obywatele Ukrainy: 23 osoby na etacie, 45 wśród pracowników tymczasowych i 3 zleceniobiorców - informuje rzeczniczka poznańskiego MPK Agnieszka Smogulecka, zaznaczając, że liczby te dotyczą jedynie osób realizujących zadania na stanowisku kierowca autobusu.

Dodaje, że rekrutacja trwa przez cały czas. Spółka poszukuje kierowców autobusów z uprawnieniami, ale i organizuje kursy dla osób, które uprawnień nie mają, natomiast chciałyby podjąć pracę w tym charakterze.

Od zaraz są gotowi zatrudnić 100 osób. Mimo to udaje się uniknąć cięcia kursów

- Stale przyjmowane są nowe osoby do pracy, niestety stale też dotychczasowi pracownicy decydują się na emeryturę bądź zmianę pracodawcy. Z tego względu MPK Poznań jest gotowe zatrudnić "od zaraz" 100 etatowych kierowców - wylicza rzeczniczka.

Pomimo problemów kadrowych, MPK Poznań zapewnia, że dąży do realizacji wszystkich kursów zamówionych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego w stolicy Wielkopolski, czyli Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. A ten podkreśla, że z powodu niedoboru kierowców cięć w kursowaniu nie było.

- I nie ma takich planów. Najbliższe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji i rozkładach jazdy będą wprowadzane z uwagi na wakacyjny okres urlopowy oraz z powodu remontu torowiska na ulicy Głogowskiej - zwraca uwagę Bartosz Trzebiatowski z ZTM w Poznaniu.

MZA w Warszawie ma wystarczająco dużo kierowców, ale chce z większym luzem planować grafiki

W listopadzie 2022 r., w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl, dyrektor ZTM w Warszawie Katarzyna Strzegowska zapewniała, że mimo różnego rodzaju problemów, m.in. finansowych, warszawska komunikacja miejska jedzie dalej bez ograniczania oferty.

- Rozważaliśmy różne scenariusze i analizowaliśmy, co by się stało, gdyby oszczędności na wydatkach, które ponosimy, udało się uzyskać poprzez ograniczenie oferty przewozowej. Podjęliśmy jednak decyzję, żeby tego nie robić. Uznaliśmy, że zależy nam na utrzymaniu transportu publicznego na takim poziomie, na którym dostarczamy go mieszkańcom od lat. Już w czasie pandemii część miast podejmowało decyzje o cięciach rozkładów jazdy. W Warszawie tego nie było - zwróciła uwagę.

Nie było też cięć z powodów kadrowych. I podobno nie będzie.

- Jak co roku, wprowadzamy wakacyjne zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego. Wynikają one przede wszystkim z mniejszej liczby pasażerów, ale oczywiście bierzemy pod uwagę także to, że kierowcy, motorniczowie i maszyniści - jak wszyscy pracujący - mają prawo do urlopu i latem ze swoich uprawnień korzystają - mówi Tomasz Kunert z ZTM w Warszawie.

Największy warszawski przewoźnik - Miejskie Zakłady Autobusowe - zatrudnia prawie 3450 kierowców. I twierdzi, że jest to liczna wystarczająca do wykonywania codziennych zadań zlecanych spółce przez ZTM.

- Aczkolwiek cały czas prowadzimy nabór, aby móc z większym luzem planować grafiki pracy - przyznaje rzecznik MZA Adam Stawicki.

Stołeczny przewoźnik także znalazł u siebie miejsce dla Ukraińców. W tym momencie zatrudnia 21 obywateli tego kraju.

MPK Lublin pomoże w zdobyciu kwalifikacji, ale kierowca musi tu pracować przez co najmniej 3 lata

Znacznie mniejszym zaciągiem z Ukrainy może pochwalić się MPK Lublin, gdzie pracuje tylko jeden kierowca tej narodowości. Lubelskie MPK zatrudnia 641 kierowców - 446 autobusowych i 195 trolejbusowych.

- Jeśli chodzi o rekrutację kierowców, ta prowadzona jest na bieżąco. Uzupełniamy braki, bo część doświadczonych kierowców odchodzi na emeryturę. Osobom zainteresowanym pracą spółka oferuje też bezpłatne szkolenia w zawodzie kierowca autobusu/trolejbusu. MPK Lublin zapewnia: kurs prawa jazdy kat. D, kurs kwalifikacji wstępnej oraz zatrudnienie na umowę o pracę. Zainteresowani muszą się jednak zobowiązać, że przepracują w spółce minimum 3 lata - zwraca uwagę rzeczniczka spółki Weronika Opasiak.

Lubelskie MPK zatrudnia 641 kierowców - 446 autobusowych i 195 trolejbusowych (Fot. ZTM Lublin)

Od początku 2023 r. operator zatrudnił 14 kierowców, przy czym na emeryturę w tym samym czasie odeszło 10 kierowców.

Komunikacja w Lublinie działa bez zakłóceń. Najbliższe korekty, jak co roku, związane z wakacjami

Według zapewnień spółki wszystkie kursy realizowane są normalnie, a komunikacja jeździ bez większych problemów.

- Komunikacja miejska kursuje zgodnie z zaplanowanymi rozkładami - bez zakłóceń. Jak co roku - wzorem lat ubiegłych - od 24 czerwca br. (sobota) wprowadzamy zmiany na czas wakacji. Jest to działanie cykliczne i ma na celu dostosowanie podaży do zmniejszonego, na okres wakacji, popytu na komunikację miejską (brak uczniów, studentów, nauczycieli, część pracowników na długich urlopach). Z uwagi na rozpoczęcie sezonu letniego nastąpi wzmocnienie obsługi Zalewu Zemborzyckiego - informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

