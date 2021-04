Aż co piąty Polak pracuje dla samorządu

- Było to zapewne związane z przekazaniem kompetencji dotyczących zarządzania zadaniami ochrony środowiska i gospodarki wodnej do resortu środowiska – czytamy.

Tą fluktuację poziomu zatrudnienia widać na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego - zarówno w przypadku gmin, jak też powiatów i województw między rokiem 2005 a 2010 doszło do bardzo wyraźnego wzrostu zatrudnienia, a następnie jego ustabilizowania się. W roku 2018 w gminach pracowało 174 tys. osób (blisko 1800 osób mniej niż w roku 2010), w powiatach – 56,9 tys. (bez zmian w stosunku do 2010 r.), zaś w województwach 23,6 tys. osób (o ok. 600 osób więcej niż w roku 2010).

Praca w urzędzie jedyną opcją

Jak wynika z raportu o ile w roku 2012 pracownicy administracji publicznej stanowili 5 proc. ogółu zatrudnionych, to w roku 2018 ten odsetek spadł do 4,3 proc. Przechodząc do poziomu administracji samorządowej autorzy opracowania wskazują, że na przestrzeni lat 2012–2018 udział pracujących w niej w stosunku do pracujących ogółem we wszystkich województwach obniżył się osiągając w 2018 roku średnią na poziomie 2,8 proc. Najniższy pozostał w województwie mazowieckim (1,7 proc.), a najwyższy – w województwie świętokrzyskim (4,7 proc.).

Jak stwierdzają autorzy raportu najwyższe wskaźniki pracujących w administracji samorządu terytorialnego na 1000 osób występują w województwach o relatywnie niższym poziomie rozwoju gospodarczego (przodują pod tym względem woj. świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie).

- Możemy przypuszczać, że ludzie pracujący w urzędach nie mają specjalnie alternatywy i wielu możliwości znalezienia innych, intratnych zajęć na dość ubogim rynku pracy. Urzędy są pożądanym pracodawcą, gwarantującym stabilność zatrudnienia i zarobki na przewidywalnym poziomie – czytamy w opracowaniu.

Autorzy raportu zauważają, że najwyższą wartość wskaźnika pracujących na 1000 ludności widać w miastach na prawach powiatu, które są głównymi centrami administracyjnymi dla okolicznych gmin (bez względu na stopień rozwoju gospodarczego regionu), przy czym nie we wszystkich miastach wspomniany wskaźnik jest równie wysoki. O ile w Opolu i Rzeszowie niemal 17 osób na 1000 mieszkańców pracuje w administracji samorządowej, to w Warszawie wskaźnik ten wynosi tylko 8,2; w Gdańsku - 7,23, zaś w Gdyni - 6,51.

- Można założyć, że na niższe zatrudnienie w administracji miast leżących w rozwiniętych strefach metropolitalnych może mieć między innymi wpływ dojrzałość e-usług w urzędach oraz gotowość mieszkańców do korzystania z nich – czytamy w raporcie. Jak dalej stwierdzają autorzy analizy znacząco niski wskaźnik pracujących w administracji na 1000 ludności widać w powiatach o dużej liczebności mieszkańców z administracyjnymi lub samorządowymi stolicami województw. Dotyczy to Gorzowa (Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze) i Bydgoszczy (Urząd Marszałkowski w Toruniu). Z drugiej strony wskaźnik ten jest wysoki w powiatach dużych obszarowo z niewielką liczbą mieszkańców.

- Zlokalizowane tam urzędy samorządowe muszą spełniać te same zadania administracyjne, do których realizacji potrzebna jest stała, minimalna liczba pracowników – oceniają autorzy analizy wskazując jako przykłady powiaty bieszczadzki i leski, które charakteryzują się najniższą liczbą ludności na km kwadratowy w województwie podkarpackim i jednocześnie relatywnie wysokim wskaźnikiem pracujących na 1000 ludności (kolejno 21,50 i 14,49).

Kto pracuje w sektorze samorządowym

Sektor samorządowy to jednak nie tylko administracja. Biorąc pod uwagę całość instytucji publicznych, będących częścią administracji samorządowej, lub takich, dla których organami właścicielskimi są JST, względnie które wykonują funkcje będące ustawową kompetencją samorządów terytorialnych okazuje się, że w roku 2014 pracowało tam blisko 1,9 mln osób, czyli 21,5 proc. ogółu pracujących w kraju.

Jak zauważono porównując rok 2012 z 2018 wzrost zatrudnienia w ogóle i w sektorze samorządowym nie były jednolite. O ile ogólnie na przestrzeni sześciu lat przyrost zatrudnienia ogółem wyniósł 12,8 proc. co - jak stwierdzają autorzy raportu – „wyraźnie koreluje ze wzrostem PKB i wzrostem poziomu konsumpcji w Polsce”, to w sektorze samorządowym wzrost zatrudnienia był zdecydowanie niższy i wynosił 4,7 proc.

- W efekcie lepszej koniunktury gospodarczej i zwiększonego popytu na pracowników w sektorze przedsiębiorstw spadło zainteresowanie mniej atrakcyjną finansowo ofertą sektora samorządowego – stwierdzają autorzy opracowania podkreślając, że płace w sektorze samorządowym, przede wszystkim w oświacie, ochronie zdrowia czy pomocy społecznej, były relatywnie niskie w stosunku do ofert zatrudnienia dostępnych na całym rynku pracy. Jak dodają na mniejszą dynamikę zatrudnienia w sektorze samorządowym mogła mieć również wpływ możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej dotowanej z programów sektorowych. W rezultacie udział pracujących w sektorze samorządowym w ogólnej liczbie pracujących obniżył się o 1,6 proc. i w roku 2018 wynosił 19,9 proc.

- Pomimo odpływu części pracowników z instytucji samorządu terytorialnego, można stwierdzić, że w roku 2018 samorządy były pracodawcą dla prawie 20 proc. ogółem zatrudnionych w Polsce pracowników – podkreślono w raporcie. Zwrócono też uwagę, że udział sektora samorządowego w rynku pracy mocno się różni w zależności od regionu – największe jest w woj. świętokrzyskim (31 proc.), zaś najmniejsze w mazowieckim (ponad 10 proc.).