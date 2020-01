Coraz więcej kobiet w radach JST. Rośnie też liczba radnych z wyższym wykształceniem

Z danych zamieszczonych przez GUS w poprzednich „rocznikach” wynikało, że jeśli chodzi o wykształcenie, to radni po studiach stanowią najliczniejszą grupę. Nadal tak jest, co więcej, liczba samorządowców z wyższym wykształceniem wzrosła – z 20 716 na koniec 2016 roku i 20 727 na koniec 2017 roku do 22 059 według stanu na 31 grudnia 2018.

Mniej mamy obecnie radnych z policealnym i średnim wykształceniem – 16 276 (spadek z 16 695 i 16 669), a także z zasadniczym zawodowym – 7 386 w porównaniu do 8 211 w 2016 r. oraz gimnazjalnym i podstawowym – 789 w porównaniu do 1 119 dwa lata wcześniej.

Gdzie pracują radni obecnej kadencji?

Pod względem zawodów GUS rozmieścił radnych w 10 grupach. Zdecydowanie najwięcej – 11 307 osób – to specjaliści. Na drugim miejscu znalazła się grupa „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (8 471), a na trzecim i czwartym „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierowcy” (6 304) oraz technicy i inny średni personel (5042).

Radni JST według zawodów na koniec 2018 r. (Fot. GUS)

Liczba radnych JST według zawodów

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierowcy – 6 304

Specjaliści – 11 307

Technicy i inny średni personel – 5042

Pracownicy biurowi – 3 894

Pracownicy usług i sprzedawcy – 4 894

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 8 471

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 2 365

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 1749

Pracownicy wykonujący prace proste – 1039

Siły zbrojne - 421