Czasu coraz mniej, a w miastach brakuje rachmistrzów

Narodowy Spis Powszechny 2021 służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków.

Pozyskane w ten sposób informacje są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.

Do przeprowadzenia badania niezbędni są rachmistrzowie spisowi, którzy będą pozyskiwać dane bezpośrednio od mieszkańców lub telefonicznie.

Kandydatem na rachmistrza spisowego może zostać osoba pełnoletnia. Musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć co najmniej średnie wykształcenie i posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów otrzymają dostęp do aplikacji e-learningowej, dzięki której będą mogli przejść odpowiednie szkolenie z części teoretyczną i praktycznej oraz egzamin. Jego pozytywne zaliczenie ((minimum 60 proc. poprawnych odpowiedzi) jest warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

Za swoją pracę rachmistrzowie otrzymają wynagrodzenie określone w ustawie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynagrodzenie rachmistrzów zależy od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami objętymi spisem powszechnym i wynosi: 7 zł brutto za wywiad bezpośredni i 4 zł brutto za wywiad telefoniczny.

Choć Główny Urząd Statystyczny i urzędy miast oraz gmin w całej Polsce zachęcają do samospisu internetowego, bo to najszybsza, najbezpieczniejsza i - co szczególnie ważne w czasach pandemii - forma spisu, to w wielu przypadkach niezbędne okazują się bezpośrednie spotkania rachmistrzów z obywatelami. A tych pierwszych brakuje.

Warszawa ogłasza nabór

Dodatkowy nabór kandydaci na rachmistrzów spisowych ogłosiła w piątek, 6 sierpnia, Warszawa. Na złożenie dokumentów kandydaci na rachmistrzów mają czas do 13 sierpnia. Aplikować można:

osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi - stanowiska 16 i 17 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01),

poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu spisrekrutacja@um.warszawa.pl,

za pośrednictwem platformy ePUAP,

za pośrednictwem platformy ePUAP, wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie BIP oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów: 22 443 29 00, 22 443 29 01, spisrekrutacja@um.warszawa.pl. Więcej informacji: bip.warszawa.pl.

Nie tylko stolica

Również do piątku, 13 sierpnia, trwa nabór uzupełniający w Pułtusku. Aby zgłosić kandydaturę, o można skorzystać z formularza „Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku).

Dokumenty można dostarczyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Pułtusku lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: um@pultusk.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego.