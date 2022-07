Czterodniowy tydzień pracy w urzędach? "Cała Polska zwolni"

Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że jego partia przygotowuje do wyborów parlamentarnych pilotażowy program czterodniowego tygodnia pracy. Zdaniem Katarzyny Lubnauer, wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz wiceszefowej Nowoczesnej, takie rozwiązanie mogłoby sprawdzić się w urzędach. Co na to sami zainteresowani?

Pomysł czterodniowego tygodnia pracy nie jest nowy. Podobne propozycje pojawiały się już w minionych latach.

Czy takie rozwiązanie ma szansę zostać wdrożone w życie? Eksperci twierdzą, że to nieuniknione. Pytanie, kiedy i na jakich dokładnie zasadach. Politycy mówią o " pilotażu".

pilotażu". Zdania samorządowców na temat skrócenia tygodnia pracy są podzielone, choć różnica polega na mniej lub bardziej stanowczym "nie".

W swojej wypowiedzi Donald Tusk zaznaczył, że dynamiczne zmiany rynku pracy, w tym postępująca automatyzacja, wymuszają dostosowanie się do nowych trendów. Wskazał, że są dwa modele tego rozwiązania - skracanie dnia pracy lub całego tygodnia, choć mówi się raczej o czterodniowym tygodniu pracy.

Wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej oraz wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, odnosząc się we wtorek w Studiu PAP do tych zapowiedzi Tuska, podkreśliła:

- Jestem zwolennikiem tego, aby pilotażowo zbadać, jak sprawdzi się czterodniowy tydzień pracy.

Zaproponowała, aby w ramach pilotażu skrócić tydzień pracy np. "dla osób pracujących w urzędach publicznych".

- Okazałoby się, że z jednej strony ich praca jest bardziej wydajna, a z drugiej strony wiele funkcji jesteśmy w stanie wykonać przez Internet - dodała posłanka.

- Dla każdego z nas praca jest centrum życia. Oprócz rodziny, to praca jest czymś, co w dużym stopniu nas definiuje - oceniła wiceprzewodnicząca klubu KO. - Zdajemy sobie równocześnie sprawę, że w dzisiejszych czasach w bardzo wielu funkcjach zastępują nas komputery, Internet - zaznaczyła Lubnauer.

Jej zdaniem celem pilotażu byłoby przetestowanie, czy skrócenie tygodnia pracy "ma szanse zwiększyć wydajność i jednocześnie stać się dobrym rozwiązaniem na przyszłość, kiedy w dużo większym stopniu zastąpią nas komputery i automatyzacja".

Czterodniowy dzień pracy w urzędzie? Nierealne

O ocenę pomysłu wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy zapytaliśmy szefów samorządowych urzędów.

Zdaniem Doroty Zmarzlak, wójta podwarszawskiej gminy Izabelin, takie rozwiązanie w praktyce oznaczałoby spowolnienie pracy urzędów, co odbiłoby się i na inwestycjach, i na samych mieszkańcach. - To jest nierealne. Przy tym obłożeniu samorządów zadaniami, przy potwornym zbiurokratyzowaniu, przy skomplikowanym, zaprzeczającym sobie prawie, to jest po prostu nierealne - mówi wójt.

I dodaje, że chcąc wprowadzić zaproponowane rozwiązanie, trzeba liczyć się z tym, że cała Polska zwolni.

- Już w tej chwili jest szereg urzędów, w których Kodeks Postępowania Administracyjnego jest fikcją i 30-dniowy termin na odpowiedź (a mówię o korespondencji między urzędami, a przecież ten sam czas mamy na odpowiedź mieszkańcom) nie istnieje - mówi Zmarzlak. - Myślę, że pracę ludzką można usprawniać na wiele sposobów, ale skracanie tygodnia pracy do 4 dni jest w mojej ocenie pomysłem chybionym - dodaje.

Zdaniem wójt gminy Izabelin nawet najbardziej zautomatyzowany, scyfryzowany urząd nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań i rozwiązać wszystkich problemów, z którymi przychodzą mieszkańcy.

- Nasz urząd jest dość mocno scyfryzowaną jednostką, a za pół roku będzie jeszcze bardziej, bo wdrażamy nowe rozwiązanie, ale jest pewna grupa ludzi, którzy muszą przyjść do urzędu. Wcale nie po to, żeby przynieść jakiś papier, ale często o wielu rzeczach trzeba porozmawiać. Pierwszy z brzegu przykład - Czyste Powietrze. Przecież urzędnik przeprowadza mieszkańca przez cały proces tego programu - mówi Zmarzlak.

Kolejny argument, który według niej przemawia przeciw wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy, to nadmiar bieżących zadań.

- Nie wyobrażam sobie, żebym miała pracować dzień krócej. Realizujemy mnóstwo inwestycji, które przesuwają się nie przez wykonawcę, ale z naszego powodu. Zdarza się, że wykonawca czeka tydzień czy dwa na uwagi do projektu, bo mamy tyle pracy, że nie jesteśmy w stanie sformułować ich szybciej. Jeśli skrócimy czas pracy, to wszystko będzie działo się jeszcze wolniej, a mamy takie czasy, że wszyscy chcą wszystkiego szybko - mówi wójt Izabelina.

I dodaje, że dziś proces projektowy "porządnego kawałka drogi w ZRID-dzie (ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - przyp. red.) trwa 2-3 lata!". Krótszy czas pracy urzędników jeszcze bardziej go wydłuży.

- Ja tłumaczę mieszkańcom, że droga się projektuje, ale oni chcą widzieć, że coś się dzieje. Nie wiedzą, że zanim na plac budowy wjedzie koparka, ustalenia wędrują między urzędami. Jeśli skrócimy tydzień roboczy, to na widok tej koparki nie będą czekać 2-3 lata, ale 4-5 lat - ostrzega.

Tak - pod warunkiem elastyczności

Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic i prezes Unii Miasteczek Polskich, pomysłowi skrócenia tygodnia pracy urzędów nie mówi "nie", ale nie ukrywa, że ma wątpliwości.

- Przy tej ogromnej liczbie zadań publicznych, które realizują urzędy - zwłaszcza w miastach powiatowych, gdzie są szpitale i różnego rodzaju instytucje ponadgminne - nie jest to dobry pomysł. Być może sprawdziłby się w mniejszych gminach, gdzie jest kilka tysięcy mieszkańców. W miastach, gdzie ludzi jest więcej, są turyści, są osoby, które przyjeżdżają do pracy, takie rzeczy, jak dziennik podawczy, Urząd Stanu Cywilnego, wydział spraw obywatelskich, wydziały komunikacji w starostwach muszą być dostępne codziennie i zdarza się, że ludzie odwiedzają te miejsca w piątek o 14.30. Zabranie im jednego dnia z tygodnia mogłoby wywołać spore niezadowolenie - uważa Cichy.

I zastanawia się, czy rozwiązaniem nie byłoby kategoryzowanie urzędowych wydziałów.

- Są takie, których wyłączenie choćby na jeden dzień może powodować problemy. Być może trzeba byłoby skategoryzować te wydziały, które są konieczne do codziennego funkcjonowania, jak USC, który wydaje akty zgonu czy urodzenia - mówi prezes Unii Miasteczek Polskich.

Podobnie jak wójt gminy Izabelin, tak i burmistrz Proszowic nie wyobraża sobie, by sam miał pracować krócej. i tak samo, jak koleżanka po fachu, uważa, że krótszy tydzień pracy mocno skomplikowałby procesy inwestycyjne. Ale o samym pomyśle nie mówi "nierealny".

Gdyby takie rozwiązanie miało faktycznie wejść w życie, powinno być w jego opinii uzależnione od woli samorządowców.

- Użyłbym tu hasła "elastyczność". Jeżeli wszelkiego rodzaju kodeksy i ustawy pozwalałyby, żeby wójt, burmistrz, prezydent regulował - wzorem korporacji - czas pracy urzędu, to skrócony czas pracy urzędów mógłby się sprawdzić. Czasami ważniejsze jest, by kierownik inwestycji zobaczył, co dzieje się na placu budowy w sobotę, niż siedział do 15.30 w urzędzie. Obecnie mówi: "spędziłem w weekend 2 godziny na budowie, chciałbym w piątek wyjść wcześniej", to jest regulowane nieformalnie. Przydałaby się ustawowa elastyczność, żeby działy kadrowe czy ZUS nie przyczepiały się, że ktoś ma coś niedopracowane czy nadpracowane. Tutaj widzę pewne pole do działania - mówi Grzegorz Cichy.

Nawet 5 dni to za mało

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, pytany o to, czy skrócenie tygodnia pracy do czterech dni to w urzędniczej rzeczywistości rozwiązanie pożądane czy możliwe do wdrożenia, mówi: - Absolutnie nie.

- Uważam, że jesteśmy dla mieszkańców. Mając określone kłopoty kadrowe, a jednocześnie coraz więcej zadań i obowiązków, musimy pracować pięć dni, by realizować sprawy, z którymi do nas przychodzą. Z wieloma kwestiami - jak choćby wydawanie zaświadczeń o warunkach zabudowy czy pozwoleń na budowę - nie można zwlekać. Nowe przepisy ustawy bardzo zaostrzają terminy, w których musimy realizować spoczywające na nas obowiązki, zrobić to dobrze, a nierzadko prowadzić procedury administracyjne w innych sprawach. Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców, którzy oczekują od nas szybkiego załatwiania spraw, jestem do tego pomysłu nastawiony sceptycznie - mówi samorządowiec.

I dodaje, że ani miast, ani mieszkańców nie stać na pracowanie 4 dni w tygodniu.

- Nawet 5 dni to za mało, by zrealizować wszystkie zadania, z którymi zmagają się samorządy i samorządowi pracownicy. Skrócenie tygodnia pracy znacząco odbiłoby się na jakości, terminowości i na finansach - zarówno oczekujących na decyzje mieszkańców, bo za tymi decyzjami stoją konkretne działania związane z planowanymi inwestycjami, jak i na finansach samorządów, bo musimy dbać o to, by wpływy do budżetu miasta z tytułu naszej pracy były przewidywalne i realizowane zgodnie z tym, co zostało zapisane w uchwale budżetowej po stronie dochodów - mówi prezydent Olsztyna.