Czy pensje nauczycieli są jawne? To nie takie proste

WSA nakazał ujawnienie pensji nauczycieli w mediach.

Dyrektorzy ujawnili wcześniej zarobki nauczycieli, ale bez ich nazwisk.

Wyrok, który zapadł w WSA dotyczy jednostkowej sprawy i nie jest wiążący dla wszystkich dyrektorów szkół w Polsce.

Spór o ujawnienie nauczycielskich płac zaczął się wiosną 2019 roku w czasie przygotowań do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. To wtedy - zwykle bezskutecznie - z wnioskami o upublicznienie pensji do dyrektorów szkół występowali m.in. przedstawiciele lokalnych mediów i organizacji pozarządowych. Redakcja „Wspólnoty” zwróciła się do WSA ze skargą na dyrektorów części lokalnych szkół w związku z tym, że nie chcieli ujawnić pełnej listy płac.

Po orzeczeniu sądu na łamach pisma opublikowano imienną listę nauczycieli z terenu powiatu parczewskiego z kwotami wynagrodzenia – donosi tvn24.pl.

- Przygotowujemy wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, bo liczymy, że się za nami wstawi – zapowiada w rozmowie z tvn24.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Broniarz zauważa, że wyrok, który zapadł w WSA dotyczy jednostkowej sprawy i nie jest wiążący dla wszystkich dyrektorów szkół w Polsce. Wciąż można się też odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego i nauczyciele liczą na wsparcie RPO.

Zdaniem Broniarza takie publikacje niczemu dobremu nie służą. - Czemu nie potraktujemy podobnie innych grup zawodowych? Dlaczego akurat pensje nauczycieli mają być jawne? - zastanawiał się prezes ZNP w rozmowie z tvn.24.pl. - Nie widzimy powodu do publikowania tych danych. Wiemy, ile zarabiają nauczyciele, bo to określa to rozporządzenie. Nie rozumiem, czemu mają być wskazywani w mediach z imienia i nazwiska - dodaje.

Zarobki nauczycieli

Nadzwyczajna Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" przyjęła w połowie 2019 roku założenia do nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

Solidarność proponuje, aby płace nauczycieli były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, podawanym co roku w lutym przez GUS za poprzedni rok.

Wynagrodzenie młodego człowieka rozpoczynającego pracę w zawodzie nauczyciela nie może oscylować w granicach płacy minimalnej, a tak się stanie w przyszłym roku, kiedy płaca minimalna ma wynosić 2600 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty bez przygotowania pedagogicznego lub bez tytułu magistra wynosi obecnie od 2450 do 2466 zł brutto.

Zdaniem Solidarności nauczyciel stażysta powinien zarabiać 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w przypadku stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie zasadnicze wynosi obecnie 2782 zł brutto, po proponowanej zmianie byłoby to 3210 zł brutto), nauczyciel kontraktowy 85 proc, mianowany - 100 proc, a dyplomowany 115 proc.

Solidarność chce też odnoszenia do przeciętnego wynagrodzenia innych składników wynagrodzenia wynikających z Karty nauczyciela i ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, czyli tzw. trzynastce. Proponuje też, by dodatek za wychowawstwo wynosił co najmniej 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia, motywacyjny - 5 proc., a za uciążliwe warunki pracy (w szkolnictwie specjalnym) - 10 proc. Zdaniem związku niektóre składniki wynagrodzenia, jak dodatki z tytułu odpraw emerytalno-rentowych i za nadgodziny, powinny być wykluczone z systemu wynagradzania nauczycieli, "ponieważ sztucznie go zawyżają".