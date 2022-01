Czy urzędnicy mogą liczyć na sprzęt i dodatki do pracy zdalnej?

W piątek 21 stycznia opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z treścią rozporządzenia, kierownicy jednostek administracji publicznej powinni polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Ma to potrwać do 28 lutego. W praktyce jednak, o tym, który urzędnik naprawdę będzie pracował zdalnie, zdecyduje osobiście jego przełożony.

Z krótkiej analizy przepisów można jednak wywnioskować, że rozporządzenie może niewiele zmienić. Ustawa, na którą powołuje się rozporządzenie, to pracodawcom daje wyłączną kompetencję do organizacji pracy z trybie niestacjonarnym.

Same urzędy już dawno wprowadziły swoje wewnętrze regulacje, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Często stosowanym rozwiązaniem jest... praca zdalna.

Urzędy przechodzą na pracę zdalną - taka informacja obiegła media w piątek 21 stycznia, kiedy opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nakazów i zakazów w związku z pandemią COVID-19. Jak czytamy w rozporządzeniu, do 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej kierownicy tych jednostek mają "polecać" pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Z obowiązku "polecenia" zwolnieni są kierownicy jednostek organizacyjnych sądów, prokuratur i uczelni.

Co ważne, zasady wysłania pracownika na pracę zdalną reguluje tzw. specustawa covidowa, uchwalona w marcu 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 374). W przepisach tych określono prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, w przypadku przejścia na pracę zdalną.

Jak czytamy w ustawie, pracodawca "może" wydać polecenie pracy zdalnej, ale tylko wtedy, kiedy pracownik "ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy". Ponadto, to po stronie pracodawcy leży obowiązek zaopatrzenia pracownika w wszelkie niezbędne materiały do pracy zdalnej. Ustawa mówi także, że pracownik może korzystać z prywatnego sprzętu, o ile możliwe jest poszanowanie informacji niejawnych pracodawcy.

- Oczywiście nie zawsze pracownik ma zdolności organizacyjne lub techniczne do wykonywania pracy w domu. Wówczas pracodawca powinien wyposażyć pracownika w odpowiedni sprzęt. Czasem oczywiście bywa tak, że pracodawca zapewni np. laptop czy telefon, ale pracownik nie ma warunków lokalowych. Obie strony powinny wówczas dążyć do porozumienia, omówić wszelkie szczegóły. Jednak to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję, a pracownik musi podporządkować się decyzji pracodawcy. Bywa tak, że sam pracownik wnioskuje o pracę zdalną. W tym przypadku decyzja również należy do pracodawcy - wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.

Przełożony może także zobligować pracownika do prowadzenie ewidencji wykonywanych czynności, a także ustalić częstotliwość sporządzania takiej ewidencji. Art. 3 ust. 8 cytowanej ustawy mówi natomiast, że polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać w każdej chwili cofnięte.

Bez dodatków za pracę zdalną

Jak informuje PIP szczególne dodatki do wynagrodzenia nie zostały określone w przepisach dotyczących pracy zdalnej. Dlatego praca zdalna jest wykonywana na tych samych warunkach o pracę i za tym samym wynagrodzeniem co praca w siedzibie firmy. Przysługuje pracownikowi tym samym wszystko to, co było w umowie o pracę, np. dodatek stażowy czy funkcyjny.