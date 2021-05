Czy urzędy będą czynne 4 czerwca po Bożym Ciele?

Większość urzędów miast, gmin, powiatów ma wolne 4 czerwca.

Urzędy odbierają wolny dzień za dzień 1 maja, który wypadł w sobotę.

W czwartek 3 czerwca przypada święto Bożego Ciała.

Jeśli planujemy wybrać się do urzędu miasta, powiatu czy gminy lub jego jednostek w piątek 4 czerwca powinniśmy najpierw sprawdzić czy będą one czynne.

Większość urzędów będzie tego dnia zamknięta, pracownicy otrzymają bowiem wolne za 1 maja, które wypadało w tym roku w sobotę.

- Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 9 kwietnia 2021 r., w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Skawinie będzie nieczynny (w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.). Za utrudnienia przepraszamy – czytamy na internetowej stronie miejskiej Skawiny.

Podobne decyzje zapadły wielu miastach, powiatach i gminach. Nieczynne będą urzędy w Krakowie, Szczecinie, Wałbrzychu, Świdnicy, Zielonkach, Piasecznie, Byczynie, Puławach, Zduńskiej Woli, Żarach, Byczynie czy Myśliborzu.

- W piątek, 4 czerwca Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny. Jest to dzień wyznaczony przez pracodawcę jako wolny do odbioru za przypadający w sobotę, 1 maja dzień ustawowo wolny od pracy. 4 czerwca będzie nieczynny także Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie. W sobotę, 5 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Lubelskiej 29 pełniony będzie dyżur w zakresie rejestracji bieżących zgonów. Akty zgonów będą sporządzane od godziny 7.40 do godziny 15.20 - podaje tamtejszy magistrat.

Nie można jednak powiedzieć, że zamknięte będą wszystkie urzędy, bo są wyjątki.

We Wrocławiu 4 czerwca 2021 Centra Obsługi Mieszkańców tj. COM I, COM II i COM III będą czynne dla klientów w godzinach 8.00 - 15.15 – informuje magistrat.

Pracować będą także samorządowcy z Bielska Podlaskiego i Siemianowic Śląskich – a to dlatego, że oni swój wolny dzień za 1 maja odebrali już 30 kwietnia.

W tym roku do wykorzystania zostanie jeszcze jeden dzień wolnego za święto przypadające w sobotę, chodzi o Boże Narodzenie i 25 grudnia. Już teraz część urzędów poinformowała, że wolne za ten dzień przypadnie 24 grudnia czyli w Wigilię.

Wolne za święto w sobotę

Przepis Kodeksu pracy mówi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W praktyce jeśli święto wypada w sobotę, która i tak w praktyce nie wlicza się w wymiar czasu pracy (pięć dni w tygodniu po 8 godzin), pracodawca musi odjąć nam 8 godzin pracy (jeden dzień) w innym terminie. Zasada ta nie dotyczy niedzieli.