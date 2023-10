Dodatek, nagroda czy dodatkowa pensja? Nauczyciele muszą wybrać

Tadeusz

2023-10-04 15:05:54

Ten artykuł to napisał albo jakiś dziennikarzyna, który nie zadał sobie trudu aby przeczytać dokładnie przepisy art. 41 c ustawy, albo po prosu chodzi o to, żeby znowu mieszać w głowach nauczycieli i siać wściekłość. Jeśli już ktoś zabiera się za pisanie tego typu wypocin, to powinien to zrobić rz

...

etelnie i wyjaśnić jaki osób i jakich świadczeń w/w przepis dotyczy . Oj redakcjo WSTYD,!!